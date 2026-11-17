¿Se puede poner decoración de Navidad en la puerta de casa? La respuesta es que sí, siempre que estos distintivos no molesten al resto de los vecinos. La Ley de la Propiedad Horizontal aclara en su artículo séptimo los derechos de los propietarios o inquilinos en lo que respecta a la decoración de Navidad en la puerta de su casa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos y la Ley de Propiedad Horizontal sobre la decoración navideña dentro de una comunidad de vecinos.

Ya estamos a mediados de noviembre y eso quiere decir que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Así que este es el momento de comenzar a planificar en lo que respecta a la decoración navideña del hogar y, pensando en el ahorro, siempre es importante anticiparse para comprar los productos que podrán estar presentes en tu casa en la época más bonita del año. Esta decoración también atañe en muchas ocasiones a la puerta de casa y esto quiere decir que se invade una zona común del resto de la comunidad.

La pregunta sobre si se puede colocar decoración de Navidad en la puerta también es típica de esta época del año y también tiene fácil respuesta: se puede siempre que no supere un límite estético o de seguridad y tampoco moleste al resto de propietarios. Todo esto está aclarado en el artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal, que es la carta magna que recoge todos los derechos y libertades de los propietarios o inquilinos que forman parte de una comunidad de vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal y la decoración de Navidad

«El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad», dice el punto número 1 del artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal.

Aplicándolo a la decoración de Navidad en la puerta de casa, esta se podrá colocar siempre que «no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario». Así que, en caso de que la decoración sea algo más complejo, como puede ser un elemento grande o luminoso, un buen consejo será pedir permiso al presidente de la comunidad, que es el que tendrá que dar el OK.

La colocación de decoración de Navidad en la puerta de casa que da a una zona común del edificio también tiene que ver con el artículo séptimo y su punto número 2, que no permite realizar «actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

En caso de que la decoración de Navidad en la puerta de un piso se considere como una de estas actividades, el presidente, a petición de la junta de propietarios, «requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes».