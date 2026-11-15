Meghan Markle busca hacer caja por Navidad con cestas de lujo recomendadas por Oprah Winfrey mientras su padre sigue detenido por el FBI

A Meghan Markle no hay quien le quite las ganas de emprender. La duquesa de Sussex atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida familiar después del arresto de su padre, Thomas Markle, en Estados Unidos, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. Sin embargo, la esposa del príncipe Harry ha decidido que la Navidad también es una oportunidad para seguir haciendo negocio. Su marca, As Ever, ha puesto en marcha una nueva ofensiva comercial para las fiestas, con calendarios de Adviento, cestas de regalo y productos gourmet que llevan su sello personal. Y, para dar un nuevo impulso a su firma, ha contado con un escaparate de excepción: Oprah Winfrey.

La presentadora estadounidense ha incluido una de las propuestas de Meghan en su tradicional selección anual de regalos navideños, Oprah’s Favorite Things. Se trata de The Signature Basket, una cesta de As Ever que cuesta 250 dólares, unos 217 euros al cambio aproximado. Una recomendación que supone un importante respaldo para la marca de la duquesa, aunque no es el calendario de Adviento el producto que Oprah ha destacado. La cesta reúne algunos de los artículos más reconocibles de la firma y vuelve a colocar el negocio de Meghan bajo los focos justo cuando su entorno familiar atraviesa una situación especialmente complicada.

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Pero la Navidad de Meghan no se queda ahí. La duquesa de Sussex también ha lanzado un calendario de Adviento en colaboración con Compartés, una firma de chocolates de Los Ángeles, que se vende por 148 dólares, alrededor de 129 euros. Una propuesta que tiene un componente especialmente personal: su diseño reproduce la residencia de Montecito en la que vivía junto a Harry y sus hijos, con sus jardines y algunos detalles reconocibles de la propiedad. La casa californiana sigue muy presente en el imaginario de As Ever, pese a que los Sussex se han trasladado temporalmente al Reino Unido para pasar una temporada más larga allí.

El calendario contiene 24 bombones artesanales, uno para cada día de diciembre hasta la llegada de la Navidad. La decoración no es casual: reproduce la esencia de la antigua residencia familiar y convierte el envoltorio en una pieza que puede conservarse una vez terminada la cuenta atrás. Además, los chocolates están numerados con una tipografía que imita la caligrafía de Meghan Markle, un detalle con el que la duquesa vuelve a imprimir su sello personal en cada elemento de la colección.

Entre los productos de As Ever también destaca uno de los artículos más particulares de su catálogo: los flower sprinkles, una mezcla de diminutos pétalos de flores comestibles y secos que funcionan como una especie de confeti natural para decorar tanto platos dulces como salados. Este producto forma parte del universo gastronómico que Meghan ha ido construyendo alrededor de su marca, con mermeladas, mieles, tés y chocolates. Una colección que busca convertir los pequeños detalles cotidianos en experiencias de lujo y que, en plena campaña navideña, aspira a conquistar a quienes estén dispuestos a pagar un extra por llevarse a casa un pedacito del estilo de vida de los Sussex.

No obstante, la marca de Meghan tampoco ha estado exenta de polémicas. Su logotipo, protagonizado por una palmera y dos colibríes, fue objeto de críticas por su parecido con el escudo de Porreres, un municipio de Mallorca que llegó a plantear posibles medidas ante la similitud. Una controversia que añadió otro frente a la trayectoria de As Ever y que vuelve a acompañar a la duquesa en una etapa en la que intenta consolidar su faceta empresarial lejos de los compromisos oficiales de la Corona británica. Mientras tanto, Meghan continúa ampliando su catálogo y aprovechando cada escaparate para dar visibilidad a su firma. Esta vez, con Oprah Winfrey como aliada comercial y la Navidad como telón de fondo.