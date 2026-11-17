Dejar un piso de alquiler suele plantearse como algo sencillo hasta que llega el momento de entregar las llaves. Es entonces cuando empiezan las revisiones y sobre todo, las discusiones sobre la fianza. Ya que está claro que al irse será bueno limpiar a fondo, comprobar si las paredes necesitan pintura, o si falta un mueble o si algo está más deteriorado de lo que debería. Pero no siempre está tan claro quién tiene que pagar cada cosa.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictada el pasado 26 de mayo, ha puesto algunos límites interesantes. El caso surgió a raíz de un alquiler de apenas seis meses en Sitges y terminó con una discusión bastante importante entre propietarios e inquilinos. La vivienda se devolvió, pero cada parte entendía de forma muy distinta qué gastos correspondían a quién.

Tu casero no puede obligarte a pagar estos gastos cuando termina el alquiler

En este caso, cuando terminó el periodo de alquiler, los inquilinos reclamaron la devolución de los 3.200 euros que habían entregado como fianza. También pedían recuperar 2.558,70 euros por el repintado del inmueble y otros 228,69 euros por una limpieza integral. Los propietarios, por su parte, reclamaban más de 8.000 euros por daños y muebles que supuestamente faltaban. La discusión acabó primero en un juzgado y después en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Uno de los puntos que revisó el tribunal fue precisamente la limpieza. Existía un informe pericial en el que se hablaba de trabajos en baños, cocina, salón, ventanas y cristales, pero faltaba algo importante: demostrar que el piso se había entregado realmente en unas condiciones de suciedad fuera de lo normal. No había fotografías que reflejaran abandono, acumulación de suciedad o una situación especialmente grave. Así que la Audiencia entendió que se trataba de una limpieza ordinaria, de esas que el propietario puede hacer antes de volver a alquilar la vivienda.

Y aquí está el matiz. Que el casero contrate una empresa de limpieza cuando termina un contrato no significa automáticamente que pueda descontar ese dinero de la fianza. Si quiere reclamarlo, tendrá que justificar por qué esa limpieza era necesaria por un estado anormal del inmueble y no simplemente por el uso habitual.

Pintar toda la casa tampoco corresponde siempre al arrendatario

Con la pintura ocurrió algo parecido. Los propietarios querían repercutir el coste de volver a pintar la vivienda, pero las fotografías mostraban que, en general, las paredes estaban en buenas condiciones. El Código Civil establece que el inquilino debe devolver el inmueble como lo recibió, salvo el deterioro causado por el paso del tiempo o por una causa inevitable. Esto significa que no todo desgaste es un daño.

Después de vivir varios meses o años en una casa, es normal que aparezcan pequeñas marcas, roces o zonas con un aspecto distinto. Otra cosa es que existan agujeros, manchas importantes, daños claros o cambios realizados por decisión del inquilino. Y en este caso sí había una excepción. Tres habitaciones habían sido pintadas de otros colores sin autorización. La vivienda se había entregado mayoritariamente en blanco y el contrato establecía que debía devolverse con los colores originales. Por eso, la Audiencia entendió que esos tres cuartos sí debían volver a pintarse a costa de los arrendatarios pero el resto de la vivienda, no.

Los muebles que faltan sí pueden dar lugar a una reclamación

La sentencia tampoco dio la razón a los inquilinos en todo. Había varios elementos que faltaban o estaban dañados y, en esos casos, el tribunal sí reconoció una indemnización. Entre ellos aparecían un plafón con un vidrio roto, una cama plegable, un escritorio y una lámpara que los propios inquilinos habían desechado. También se incluyó la reparación de una mosquitera y el valor de algunos muebles del salón que ya no estaban.

En cambio, otras reclamaciones no prosperaron. Los inquilinos habían sustituido dos armarios, pero los nuevos no eran de peor calidad y tenían unas dimensiones similares, así que la Audiencia no vio motivo suficiente para indemnizar a los propietarios. También se reclamaban unas sillas o butacas que, curiosamente, seguían apareciendo en las fotografías que los propios dueños habían publicado después en idealista. Esa parte también quedó fuera.

Qué terminó decidiendo la Audiencia de Barcelona

Después de revisar el caso, la Audiencia Provincial corrigió de forma importante la decisión de primera instancia. Los propietarios tenían que devolver los 3.200 euros de fianza, con los intereses correspondientes. Los inquilinos, por su parte, debían pagar 1.612,21 euros por los daños que sí quedaron acreditados y asumir también el coste de volver a pintar las tres habitaciones que habían cambiado de color.

Ese repintado se calcularía posteriormente a razón de 8,48 euros por metro cuadrado más IVA. La sentencia también dejó sin efecto la condena en costas que se había impuesto en primera instancia y no cargó las de la apelación a ninguna de las partes.