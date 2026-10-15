Álex y Ana se fueron a Suiza a trabajar en hostelería y revelan el sueldo que cobran: «Casi 10.000 euros entre los dos al mes» 

Álex y Ana son dos ciudadanos españoles que están trabajando en Suiza en la hostelería y han desvelado su salario en un vídeo publicado en las redes sociales. Ambos se han hecho virales después de confirmar que pueden ganar hasta 10.000 euros al mes por desarrollar su actividad en esta zona de Europa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los españoles que se marchan a Suiza a trabajar y el salario que han desvelado estos dos ciudadanos.

Uno de los grandes dramas de la España de Sánchez es que cientos de miles de jóvenes han tenido que emigrar fuera de nuestras fronteras con el objetivo de labrarse un futuro digno fuera de casa. Pese a que desde el Gobierno siguen presumiendo de datos de empleo, lo cierto es que los bajos salarios de nuestro país son una losa para los jóvenes que tienen que luchar contra un sistema en el que es imposible adquirir una vivienda en propiedad y muy difícil adquirir un alquiler salvando más de la mitad del salario.

Pese a que ahora ponga el foco en la oposición con claro motivo electoral, lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sabido meter mano a estos problemas que afectan a millones de españoles y que pretende solucionar con la aprobación de dos decretos leyes después, vía Diputación Permanente. Esta ha sido la última jugada del presidente de un país ahogado en deuda pública que ve cómo su talento hace las maletas para buscar un futuro mejor y poder generar unos ahorros que son imposibles en España.

Los españoles que han ido a Suiza a trabajar en la hostelería desvelan su salario

Uno de los destinos predilectos de los españoles en Suiza, donde actualmente viven 136.225, según los últimos datos oficiales del Padrón de Españoles en el Extranjero. Este territorio europeo es objeto de deseo de los ciudadanos españoles por el salario medio del país, que está entre 6.700 y 7.024 francos suizos, que al cambio son unos 7.000 a 7.300 euros. Esto es lo que atrajo a Álex y Ana, que son dos españoles que están trabajando en la hostelería en Suiza y ahora han desvelado su salario.

#trabajo #sueldo #dinero #fy ♬ Epic Music(863502) – Draganov89 @alexyanaswiss Hola hooola!! Tras muchas preguntas sobre nuestro trabajo y los sueldos aquí en Suiza os traemos nuestro caso real donde llevamos 3 meses trabajando como camarero, la verdad que incluso con eso hay una capacidad de ahorro bastante grande. Mientras tanto, seguimos buscando trabajo de lo que hemos estudiado, ahí sí que es donde se disparan los sueldos!! Nada mal para empezar 🫶🏼🫶🏼cualquier cosita en comentarios!! #suiza

«Trabajamos en la hostelería y nos pagan por horas», comienzan diciendo estos dos ciudadanos españoles que trabajan en Suiza y también especifican que: «Todo lo que sean vacaciones, días festivos o días que no vamos a trabajar, no cobramos».

Así que en este vídeo publicado en la red social TikTok, Álex y Ana desvelan su salario trabajando como camareros en Suiza e incluso publican sus nóminas para los descreídos. «Como camarera estoy trabajando al 100% de las horas y en noviembre cobré 5068,75 euros brutos, que en neto se me ha quedado en 4.232,70 francos suizos, que son 4.643 euros», comienza diciendo Ana antes de que Alex muestre su nómina de noviembre. «Cobré 4.780,15 francos suizos y con todo lo que me descontaron se me quedaron limpios 3.747,75, que son 4.105 euros», dice.

Más importante es la nómina del mes de diciembre, que la de Ana roza los 5.000 euros limpios por los 4.151 euros que ganó Álex «sin contar propinas». En total, ese mes entraron en su casa casi 10.000 euros limpios, algo impensable hoy en día para millones de jóvenes en España.