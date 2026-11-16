La carta de Maduro a Sánchez que marcó el comienzo de una relación siniestra

Quédense con esta fecha: 7 de enero de 2020. Y pongámosla en contexto: Pedro Sánchez acababa de ser investido presidente del Gobierno. A partir de ese día, todo se precipita y el Gobierno se abraza al chavismo con una intensidad furibunda. Ese 7 de enero, Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos por una catarata de delitos, firma de su puño y letra una misiva adornada con todos los símbolos de la narcodictadura en la que ofrece a Sánchez abrir una nueva etapa en las relaciones entre Venezuela y España, beneficiosa para ambos gobiernos.

Los efectos de la carta son inmediatos: Sánchez planta a Guaidó, lo deja literalmente tirado; Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, viaja a España y entra de forma clandestina en nuestro país pese a tener prohibido pisar territorio de la UE, y se consagra una nueva etapa en la que la sombra de la corrupción asoma por las rendijas de un oscuro marco diplomático.

OKDIARIO publica hoy un documento excepcional: la carta que marcó el comienzo de la vinculación del Gobierno de Sánchez con la narcodictadura bolivariana y fijó las condiciones de una entente siniestra. No era sólo política, sino un abrazo que iba mucho más allá y en el que el petróleo jugaría un papel fundamental como moneda de cambio y, presumiblemente, de financiación del PSOE, según ha insistido Víctor de Aldama, conocedor del plan.

Las fechas encajan, porque a partir de ese 7 de enero de 2020 el Gobierno teje con Maduro una estrategia de retroalimentación de intereses, con José Luis Rodríguez Zapatero como maestro de ceremonias. Esta carta que hoy publica OKDIARIO es el principio de una etapa marcada por el amparo del Gobierno de Sánchez a un narcoestado con las manos manchadas de sangre.