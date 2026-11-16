Cinco cosas que el nuevo Gobierno debe hacer para normalizar relaciones con EEUU, y por qué es importante

Las relaciones entre España y Estados Unidos no atraviesan su mejor momento. Y lo preocupante es que este deterioro no comenzó con la actual Administración norteamericana.

Desde el famoso gesto de Zapatero de permanecer sentado ante la bandera estadounidense, España ha ido perdiendo, en mi opinión, influencia política en Washington. Con Rajoy se recuperó parte de la interlocución, pero las discrepancias durante los gobiernos de Sánchez han vuelto a complicar las relaciones.

¿Por qué debería preocuparnos? Fundamentalmente por tres razones.

Primera, la económica. En 2025, las exportaciones españolas a Estados Unidos cayeron un 8%, hasta los 16.716 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 30.174 millones. Nuestro déficit comercial aumentó un 34,4%, hasta los 13.458 millones. Esto significa que estamos destinando más recursos a comprar productos estadounidenses de los que ingresamos por nuestras ventas a ese mercado. Parte de ese gasto podría convertirse en producción, empleo y riqueza en España si nuestras empresas fueran capaces de ofrecer alternativas competitivas. Por ello, reducir este desequilibrio mediante mayores exportaciones y una mayor competitividad debería ser una prioridad.

Segunda, la inversión. Estados Unidos es uno de los principales destinos del capital español. Nuestras empresas de infraestructuras, energía, finanzas, alimentación y servicios tienen una presencia creciente en aquel mercado, generando beneficios, oportunidades de empleo y retornos para nuestra economía.

Tercera, nuestra historia. España posee una vinculación histórica, cultural y lingüística extraordinaria con Estados Unidos. Desde Florida hasta California, nuestra presencia se remonta a siglos atrás. Además, el español es una de las lenguas más importantes del país. Una ventaja competitiva que no estamos aprovechando suficientemente.

Ante la posibilidad de un nuevo Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, ¿qué debería hacer España para recuperar su influencia en Washington?

1. Definir claramente nuestros objetivos

Como he aprendido durante mi carrera empresarial, ninguna estrategia funciona si no sabemos qué queremos conseguir.

España debería aspirar a convertirse en un socio preferente de Estados Unidos en Europa, aprovechando nuestros vínculos históricos, militares, económicos y culturales, así como nuestra capacidad para actuar como interlocutor con Iberoamérica.

Los objetivos deben ser concretos: aumentar las exportaciones, facilitar las inversiones, reforzar la cooperación militar, atraer turismo y mejorar nuestra influencia internacional.

2. Trabajar en tres frentes: la Administración, el Congreso y la opinión pública

Uno de los errores que cometemos en España es pensar que todo el poder estadounidense reside en la Casa Blanca.

El nuevo Gobierno debería trabajar simultáneamente con la Administración Trump, con los líderes republicanos y demócratas del Congreso surgido de las elecciones de mitad de mandato y con los gobiernos de aquellos estados donde existen importantes inversiones españolas o comunidades hispanohablantes.

El tercer frente es la opinión pública. España debe proyectarse como un país moderno, competitivo, fiable y comprometido con sus aliados.

No basta con tener una buena relación con el presidente. Hay que construir relaciones con Estados Unidos en su conjunto.

3. Demostrar que somos un socio fiable

La confianza internacional se consigue con hechos, no con declaraciones.

España debería reforzar su cooperación militar con Estados Unidos, incluyendo la adquisición de equipamiento norteamericano cuando resulte competitivo en precio, prestaciones y capacidad operativa. ¿Por qué no estudiar seriamente los F-35?

También debemos fortalecer la colaboración en las bases militares de utilización conjunta y apoyar aquellas posiciones estratégicas estadounidenses que coincidan con nuestros intereses.

Nuestra relación con Iberoamérica representa otra oportunidad para ofrecer valor a Washington.

A cambio, debemos buscar mayor cooperación en seguridad, respaldo a nuestra integridad territorial, incluyendo Ceuta, Melilla y Canarias, y mejores oportunidades para nuestras empresas.

Ser un aliado fiable no significa aceptar todas las decisiones de Washington, sino construir una relación basada en intereses compartidos y reciprocidad.

4. Coordinar nuestra diplomacia económica y cultural

España cuenta con instituciones extraordinarias: el Instituto Cervantes, ICEX, las oficinas comerciales, las Cámaras de Comercio, AmChamSpain, el United States-Spain Council y numerosas asociaciones empresariales.

Pero ¿trabajamos todos con una estrategia común?

Por mi experiencia participando en instituciones empresariales de ambos países, considero que existe un enorme potencial de colaboración entre las administraciones, las empresas y la sociedad civil.

El nuevo Gobierno debería impulsar un plan coordinado de diplomacia económica y cultural, con objetivos medibles, sectores prioritarios y responsabilidades claras.

No necesitamos necesariamente más instituciones ni más recepciones. Necesitamos coordinación y resultados.

5. Una visita estratégica a Washington con propuestas concretas

Si Feijóo consigue formar Gobierno, considero que, después de Marruecos, Estados Unidos debería ser uno de sus primeros destinos internacionales.

Pero atención: no se trata simplemente de conseguir una fotografía con Trump en el Despacho Oval.

Debería reunirse también con los líderes de ambas cámaras del Congreso, senadores, congresistas y representantes empresariales de los dos partidos.

Y llevar cinco mensajes claros:

Primero. Reivindicar nuestra historia compartida y presentar a España como un socio estratégico de Estados Unidos en Europa e Iberoamérica.

Segundo. Comprometerse a reforzar la cooperación militar, la seguridad, el control de fronteras y una política migratoria ordenada.

Tercero. Ofrecer mayor colaboración en defensa, incluyendo posibles adquisiciones de equipamiento militar estadounidense y el fortalecimiento de nuestras bases conjuntas, dentro de los acuerdos existentes.

Cuarto. Proponer una agenda económica de reciprocidad: facilitar las inversiones españolas, aumentar las exportaciones, mejorar el acceso a licitaciones públicas, impulsar el turismo norteamericano y eliminar obstáculos innecesarios para nuestras empresas.

Quinto. Reforzar los intercambios académicos, culturales y profesionales, incluyendo el reconocimiento de determinadas titulaciones y la posible incorporación de España al programa Global Entry para facilitar los viajes a Estados Unidos.

Naturalmente, algunas cuestiones comerciales corresponden a la Unión Europea. Pero eso no impide que España desarrolle una relación bilateral privilegiada que fortalezca también nuestra posición en Bruselas.

Una oportunidad que no debemos desaprovechar

Después de más de quince años viviendo y trabajando en Estados Unidos, estoy convencido de que España tiene mucho más potencial del que actualmente aprovecha.

Tenemos empresas competitivas, una historia compartida extraordinaria, una lengua de enorme influencia y una posición estratégica privilegiada.

Lo que nos falta es una estrategia clara, coherente y sostenida en el tiempo.

Y algo fundamental: nuestras relaciones con Estados Unidos deben estar por encima de las diferencias ideológicas y funcionar tanto con administraciones republicanas como demócratas.

España no necesita ser más grande para tener más influencia en Estados Unidos. Necesita tener más claro qué quiere conseguir y trabajar para lograrlo.

Porque en política internacional, como en el mundo empresarial, las oportunidades no se aprovechan simplemente por tenerlas. Se aprovechan cuando existe una estrategia para convertirlas en resultados.