El palo de Carlos Herrera a Pedro Sánchez: «La bandera que Pedro Sánchez enarboló representa todo lo que quiere destruir, la Constitución y la Transición»

Menos de dos semanas, tan sólo 12 días, es lo que falta para que España vuelva a vivir unas elecciones generales. Carlos Herrera ha sido crítico nuevamente con la imagen del presidente del gobierno y su partido, en su programa Herrera en COPE. El pasado domingo 15 de noviembre, Pedro Sánchez visitó la localidad de Alcorcón para continuar con sus mítines. Lugar donde el hecho destacado fue que tanto el propio presidente como asistentes del evento enarbolaron la bandera española, algo muy complicado de ver en mítines de partidos de izquierdas.

Al comentar el inicio del acto electoral del PSOE en Alcorcón (Madrid), Herrera empleó una expresión popular para criticar el momento elegido y desafió al presidente del Gobierno: «A buenas horas, mangas verdes. En Alcorcón es más fácil, ¿por qué no la enarbolas en Barcelona o en Bilbao?»

«Es más falso que un reloj de plastilina»

«¿Cómo estará la cosa para que Sánchez ondee una bandera de España?», pregunta a sus oyentes Herrera y añade: «Son recursos forzados por una situación difícil, pero esa no es la bandera de Sánchez. La bandera de Sánchez es la tricolor».

Herrera afirmó en su monólogo mañanero que «la bandera que ondeó ayer representa todo lo que Sánchez quiere destruir: la Constitución, la Transición y el pacto posterior a Franco». Para el periodista, este atípico gesto de Sánchez de ondear una bandera nacional es «más falso que un reloj de plastilina». Esta definición se debe a que tanto el actual presidente como el expresidente Zapatero son todo lo contrario a la soberanía y la unidad nacional, según explica Herrera.

Los socios de Sánchez y los amigos de Bildu

Otro de los hechos de este fin de semana que comentó Herrea fue la agresión a Jon Echevarría, el candidato del PP en Guipúzcoa. El joven candidato fue a hacer campaña a Hernani, donde «acabó recibiendo piedras y huevos al grito de payaso, me he quedado con tu cara». Herrera fue claro con la conclusión del suceso: «Estos son los socios de Sánchez y los amigos de Bildu, a los que Sánchez no dice nada ni cuando se lo hacen a Vox ni cuando se lo hacen al PP».