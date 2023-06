Javier Marín (Singular) demandará a UBS por mantener la banca privada de Credit Suisse en España

Lío en la banca privada (gestión de altos patrimonios). UBS ha anunciado a los empleados de esta unidad de Credit Suisse en España la continuidad de la actividad y, por tanto, de sus puestos de trabajo. Pero esto supone incumplir el acuerdo de venta de la propia banca privada de UBS a Singular Bank, la entidad que dirige el exconsejero delegado del Santander, Javier Marín, quien está decidido a demandar a los suizos, según fuentes conocedoras de la situación.

UBS puso en venta el negocio de grandes fortunas en España el año pasado por la baja rentabilidad que obtenía y, en una decisión que sorprendió a todo el mercado, no se lo adjudicó a ningún gran banco sino al pequeño Singular, creado con capital de Warburg Pincus. Marín pretendía una operación que multiplicara su tamaño y le pusiera en el mapa de los jugadores relevantes. El precio nunca se hizo público, pero se estima que rondó los 200 millones.

Como es habitual en estas transacciones, Marín impuso a UBS un período de no competencia de tres años, como adelantó OKDIARIO. Es lógico: no iba a pagar 200 millones para que, acto seguido, UBS le volviera a hacer la competencia. Eso también se tiene en cuenta a la hora de fijar el precio.

Pero, como es sabido, UBS se ha quedado esta primavera con Credit Suisse por 3.000 millones para evitar la quiebra del segundo banco suizo tras una enorme fuga de depósitos. Y esa adquisición implica todos los activos de Credit Suisse en el mundo, incluyendo su unidad de banca privada en España. Es decir, UBS vuelve a estar en el negocio que vendió a Singular.

Para cumplir la cláusula de no competencia, UBS debería vender la unidad de Credit Suisse. Y, como informó OKDIARIO, hay numerosos interesados, como Santander, Mutua, Mapfre y Deutsche Bank, entre otros. Otros medios han añadido a esta lista de interesados a Andbank, Creand, Banca March y J. Safra Sarasin.

Ofertas a derribo

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que no ha llegado ninguna oferta con un precio que satisfaga a UBS, sino más bien «a derribo». Entre otras cosas, porque sus competidores están fichando a los banqueros de Credit Suisse, algo que ya había comenzado cuando la entidad empezó a tener problemas antes de su venta. Los banqueros son el principal activo de este negocio: cuando fichan por otra, se llevan su cartera de clientes con su patrimonio.

Ante esta falta de ofertas atractivas, UBS ha optado por mantener, al menos de momento, el negocio de Credit Suisse y Marín está dispuesto a llevarlo a los tribunales por el incumplimiento de la cláusula de no competencia.

No obstante, algunas de las fuentes consideran que la sangre no llegará al río y que probablemente se solvente con el pago de una indemnización por parte de UBS a Singular. Ahora bien, el banco suizo tendrá que hacer números para ver qué cantidad le compensa pagar para que no anule el beneficio que le reportará Credit Suisse, máxime después de vender su propio negocio por falta de rentabilidad.