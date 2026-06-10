El tren de Iryo que ha trasladado a los obispos ha realizado con éxito su trayecto de Madrid a Barcelona. En concreto, para mejorar la operatividad de este trayecto, desde la compañía Iryo se ha decidido incrementar notablemente la tripulación que iba a bordo. Así, como han indicado desde Iryo a OKDIARIO, «se ha pasado de los 3 o 4 trabajadores de tripulación a bordo que van habitualmente a un total de 19 personas». Esto supone un incremento de la tripulación de un 375% con respecto a un trayecto normal. Sin duda, una gran oportunidad que ha perdido Renfe, ya que es el servicio de trenes propiedad del Gobierno, por lo que se supone que se tendría que haber ocupado de este viaje.

«Iryo ha reforzado el equipo de tripulantes a bordo para garantizar la mejor atención durante el trayecto», han afirmado desde la compañía.

De igual forma, la seguridad ha sido otro de los puntos en los que se ha hecho hincapié, ya que, además de aumentarse la seguridad, desde Iryo han señalado que para este viaje «nos hemos coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El episcopado español se ha desplazado hasta Barcelona en este tren Iryo para seguir acompañando al Papa durante su estancia en nuestro país. Para el trayecto, la compañía Iryo ha puesto un tren a disposición de la organización como contribución al viaje, en el que, además de los obispos españoles, también han viajado parte de los periodistas acreditados que están cubriendo la estancia de León XIV en nuestro país.

Un tren Frecciarossa de Iryo de última generación con 461 pasajeros

«La compañía ha operado uno de sus trenes Frecciarossa de última generación, que ha personalizado con el logo y lema oficiales de la visita. Con capacidad para 461 pasajeros distribuidos en ocho coches. Además, el convoy está equipado con asientos de piel que cuentan con el mayor espacio entre plazas del mercado», han asegurado desde Iryo.

El menú también ha ocupado un lugar importante en este viaje, ya que se ha contado con «un servicio gastronómico para todos los viajeros bajo la marca local Haizea de los trenes Iryo, ofreciendo un menú adaptado especialmente para la ocasión», como han explicado.

Fabrizio Favara, CEO de Iryo, ha destacado que «es un orgullo formar parte de una cita tan especial para los españoles y contribuir a que los obispos disfruten de una experiencia de viaje única desde el primer momento. Este operativo refleja nuestra capacidad de adaptación para ofrecer una movilidad personalizada y diferencial, capaz de responder a las necesidades de cada ocasión con la máxima calidad y atención al detalle».