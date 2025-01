IPTV tiene los días contados: su sustituto ya está aquí y es totalmente legal

El Open de Australia ha tomado una ingeniosa decisión que puede marcar un antes y un después en la forma de ver el deporte. La organización del primer grande de la temporada ha convertido a los jugadores en personajes de videojuego para poder retransmitir los partidos a través de la plataforma YouTube. Todo ello mientras en España, Javier Tebas sigue con su persecución contra la piratería y las IPTV.

Desde el pasado 12 de enero y hasta el domingo 26, se disputa en Melbourne el Open de Australia, primer grande de la temporada y el único que falta en la colección de Carlos Alcaraz. El tenista español, actual número 3 del mundo, se enfrentará este martes 21 de enero a Novak Djokovic en el partido de cuartos de final del torneo que se disputará en la Rod Laver Arena. Este duelo se podrá seguir en la página oficial de YouTube del torneo en versión videojuego.

Esto tiene una explicación. La organización del Open de Australia ha decidido en la edición de 2025 retransmitir los partidos del torneo a tiempo real en su canal de la plataforma YouTube… con los jugadores caracterizados como personajes del popular juego Wii Sports, de la mítica Nintendo Wii. De esta manera, los espectadores que lo deseen pueden seguir el partido (con una demora de unos segundos) a través de esta plataforma como si se tratara de un videojuego.

The Australian Open don’t own all of their broadcasting rights (fairly common), so they’re live-streaming a Wii Tennis-like version of the matches on YouTube – love this 😂

This is Carlos Alcaraz’ match point: pic.twitter.com/HvxhYneWGH

— Bastien Fachan (@BastienFachan) January 13, 2025