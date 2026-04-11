El nuevo escenario de progresiva desescalada geopolítica y la expectativa de debilidad del dólar estadounidense mueve el interés del inversor hacia otras divisas.

En este sentido, los expertos prevén que las principales monedas latinoamericanas afrontarán los próximos meses con un sesgo constructivo. No obstante, los factores domésticos, especialmente políticos, seguirán siendo determinantes en la evolución relativa de cada divisa.

En este contexto, el analista de mercados de Ebury , Diego Barnuevo, considera que el real brasileño mantiene un perfil atractivo a medio plazo gracias a unos tipos reales elevados que continúan favoreciendo las estrategias de carry trade.

“Aunque podría registrar volatilidad en el corto plazo, la mejora del entorno global y el ciclo electoral serán claves para consolidar su apreciación”, señala el analista.

Respecto del peso chileno, la moneda presenta potencial de recuperación apoyado en la mejora del sentimiento global y en la expectativa del repunte del cobre lo que beneficiaría a Chile como importador neto de crudo.

Cautela con el peso colombiano

A juicio de Barnuevo, el peso colombiano genera más cautela donde los riesgos internos especialmente el impacto del aumento del salario mínimo y la incertidumbre institucional “podrían limitar su desempeño, pese a un entorno externo más favorable y a unos tipos reales que siguen siendo atractivos para la inversión”.

Por su parte, el peso mexicano se consolida como una de las divisas con mejor posicionamiento relativo, respaldado por la reducción de riesgos comerciales con EEUU, una relación bilateral más constructiva y unas perspectivas de crecimiento más dinámicas.

Como el sol peruano, que destaca por la solidez de sus fundamentales macroeconómicos y por el enfoque del banco central hacia la estabilidad cambiaria, «lo que debería facilitar una recuperación gradual a medida que se normalice el apetito global por el riesgo”.

En conjunto, el escenario base de Ebury contempla una reapertura progresiva de rutas energéticas clave como el Estrecho de Ormuz y una moderación de las tensiones internacionales a partir de la primavera, factores que actuarían como catalizadores para una recuperación más amplia de las divisas emergentes.

España castigada por el cambio de divisa

En lo que respecta a España, los analistas de Ebury también realizan un estudio sobre la actividad exportadora e importadora de la empresa española en 2025.

El pasado ejercicio se cerró con una exposición estructural significativa al riesgo cambiario. En concreto, el 57,9% de las importaciones españolas se realizaron fuera de la zona euro, frente al 46,8% de las exportaciones, lo que confirma una asimetría estructural entre ingresos y costes en divisa.

Elevada exposición a las divisas

El comercio exterior español, según los datos de Aduanas recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio, alcanzó en 2025 exportaciones por 387.092 millones de euros (+0,7%) e importaciones por 444.146 millones (+4,6%), situando el déficit comercial en 57.055 millones de euros.

Resulta significativo el dato del déficit comercial y pone en evidencia la presión estructural que supone en divisa.

Asia concentró el 22,3% de las importaciones españolas en 2025, mientras que América del Norte representó el 7,5%. Solo China supuso el 11,3% del total importado. Lo que pone de manifiesto la elevada exposición que tienen las empresas importadoras españolas no solo al EUR/USD, sino también a determinadas divisas asiáticas.

“Un déficit elevado implica una necesidad estructural de compra de divisa extranjera, y cuanto mayor es el desequilibrio comercial, mayor es la sensibilidad agregada del sistema empresarial a movimientos del tipo de cambio”, explica el director general de Ebury España.