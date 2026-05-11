El Ibex abre en rojo por la tensión con Irán mientras el petróleo se dispara más de un 4%

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con una caída del 0,11%, hasta situarse en los 17.869,90 puntos, en una jornada marcada por la creciente incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y el fuerte repunte del petróleo. El temor a una escalada del conflicto en Irán ha vuelto a tensionar a los mercados europeos, especialmente a los valores más expuestos al consumo y al transporte, mientras el crudo Brent llegaba a dispararse un 4,6% en la apertura.

La Bolsa de Madrid ha comenzado la semana con movimientos contenidos, pero con un claro sesgo bajista ante el nerviosismo que genera el impacto económico que puede tener una nueva crisis energética. El barril de Brent, referencia en Europa, alcanzó los 105,99 dólares en los primeros compases de la sesión, alimentando el miedo a un nuevo repunte inflacionista y a mayores costes para empresas y consumidores.

Ferrovial y AENA lideran las caídas

Entre los valores más castigados en el arranque de la jornada destacaban Ferrovial, que cedía un 1,07%, seguida de AENA, con una caída del 0,68%, e Iberdrola, que retrocedía un 0,54%. El mercado penaliza especialmente a compañías vinculadas a infraestructuras, transporte y consumo energético ante el riesgo de un encarecimiento prolongado del petróleo.

En el lado opuesto del selectivo, IAG lideraba las subidas con un avance del 3,45%, en un movimiento que sorprendía pese al aumento del precio del combustible. También destacaban Acciona Energía, con una subida del 2,16%, y Amadeus, que ganaba un 0,70%.

La banca mostraba un comportamiento mixto en los primeros minutos de negociación. Santander retrocedía un 0,44%, mientras que Unicaja se dejaba un 0,29% y Bankinter caía un 0,04%. Por el contrario, Sabadell subía un 0,45%, CaixaBank avanzaba un 0,14% y BBVA lograba mantenerse prácticamente plano, con un ligero repunte del 0,03%.

Europa contiene las pérdidas

El comportamiento del resto de bolsas europeas reflejaba también la prudencia de los inversores ante la evolución del conflicto en Irán. El Ftse 100 de Londres lograba abrir en positivo, con una subida del 0,47%, apoyado por el peso de las compañías energéticas y mineras en el índice británico.

Por el contrario, el Dax alemán cedía un 0,06%, mientras que el Cac 40 francés registraba una caída del 0,46%. Los inversores siguen muy pendientes de cualquier movimiento en Oriente Medio que pueda afectar al suministro global de petróleo y volver a golpear a una economía europea que todavía arrastra los efectos de la inflación y de la desaceleración industrial.

La fuerte subida del crudo vuelve a poner presión sobre los bancos centrales y amenaza con complicar el escenario de bajadas de tipos de interés que el mercado esperaba para los próximos meses. Todo ello en un contexto de máxima sensibilidad geopolítica y volatilidad creciente en los mercados internacionales.