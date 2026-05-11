La guerra de Oriente Medio ha incrementado los precios del petróleo durante semanas por el corte del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado a su vez una escasez y un aumento drástico en el precio del queroseno, el combustible de los aviones. En concreto, el suministro de queroseno para aviación en Europa enfrenta una crisis potencial, con alertas de escasez en tres semanas si se mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz, que corta el 40% del suministro. No obstante, parece que esta situación no está afectando a las grandes empresas de gestión turística, ya que no están viendo perjudicados sus resultados porque no hay un descenso de viajeros.

De esta forma, el turismo ha mostrado una notable resiliencia en 2026 frente a los conflictos en Oriente Medio, evidenciada por un aumento del 6,6% en pasajeros aéreos internacionales en España durante marzo. A pesar de la incertidumbre, la demanda interna mundial creció un 6,5% interanual, indicando que la mayoría de los viajeros no cancelan sus planes, aunque prefieran destinos más cercanos.

Las grandes empresas turísticas también descartan un desplome generalizado de viajeros por la guerra de Irán, ya que se espera un trasvase de turistas hacia destinos seguros como España, que estima inyectar unos 4.200 millones de euros adicionales gracias al desvío de flujos desde Oriente Medio. Desde Exceltur se calcula que «el trasvase de turistas que tenían previsto viajar a Turquía o Egipto inyectará unos 4.239 millones de euros adicionales a la economía española». Así, aunque hay incertidumbre, el sector mantiene el optimismo para la temporada de verano.

Uno de los mayores ejemplos es la empresa Amadeus, que trabaja con agencias de viajes y aerolíneas para gestionar reservas de vuelos, hoteles, coches y otros servicios turísticos en tiempo real, y cuyos resultados no se han resentido por la crisis en Oriente Medio. Amadeus registró un beneficio de 356,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supuso un 0,4% más frente a los 355,3 millones del mismo periodo de un año antes.

Además, los ingresos aumentaron un 3,1% al inicio de año, hasta los 1.682,6 millones de euros, aunque un +7,9% a tipos de cambio, gracias a los incrementos de facturación de los segmentos de Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea (+7,5%) y Hoteles y Otras Soluciones (+3,2%).

Asimismo, a pesar de que el número de viajeros no se ha reducido como consecuencia de este conflicto. La escasez de queroseno sigue preocupando al sector de las aerolíneas. A pesar de esto, España asegura tener reservas para unos 90 días, garantizando la operatividad a corto plazo.

El resultado de esta situación es que el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, que representa al 85% del tráfico aéreo en España, ha recomendado comprar los billetes de avión de verano cuanto antes para esquivar las posibles subidas de precio que pueden experimentar a causa de la guerra de Irán. De esta forma, la organización advierte que es posible que el incremento del coste del combustible se pueda acabar trasladando a los consumidores.