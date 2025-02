El INSS está quitando la pensión a estos jubilados: la fecha límite es inminente y es un palo

Año tras año, la Seguridad Social tiene establecidos ciertos requisitos que los pensionistas deben cumplir para seguir cobrando su pensión. Sin embargo, en esta ocasión, una medida en particular sobre la pensión generando preocupación entre muchos jubilados que residen fuera de España. A partir del próximo 31 de marzo de 2025, aquellos que no presenten un documento clave podrían perder su derecho a percibir su pensión, un golpe inesperado que afecta a miles de personas.

La norma no es nueva, pero el plazo se acerca rápidamente y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya ha advertido que quienes no cumplan con este trámite antes de la fecha estipulada verán interrumpido el ingreso de su pensión. La situación ha generado un gran revuelo, ya que, en muchos casos, el desconocimiento o la falta de información pueden hacer que algunos jubilados pierdan su prestación sin previo aviso. Este documento, conocido como fe de vida, es obligatorio para los pensionistas que viven en el extranjero y su finalidad es evitar pagos indebidos a personas que ya no cumplen con los requisitos para recibir la pensión. Si bien el proceso de acreditación se ha simplificado en los últimos años, todavía hay quienes desconocen su obligatoriedad o no han encontrado la manera de presentarlo a tiempo.

El INSS está quitando la pensión a estos jubilados

El documento de fe de vida es un requisito impuesto por la Seguridad Social a los pensionistas que residen fuera de España. Su propósito es sencillo: confirmar que la persona beneficiaria de la pensión sigue viva y, por lo tanto, tiene derecho a continuar recibiendo su prestación.

Según explica la Seguridad Social, los pensionistas que residen en el extranjero deben presentar esta acreditación cada año dentro del primer trimestre natural, es decir, antes del 31 de marzo. La forma de obtenerlo varía según el país de residencia, pero lo habitual es que se tramite a través de la Autoridad Competente de cada nación, que certifica oficialmente la existencia del beneficiario.

Aunque pueda parecer un trámite menor, su importancia es clave. Sin esta documentación, la Seguridad Social no tiene forma de verificar si el jubilado sigue vivo, lo que puede llevar a la suspensión automática de la pensión.

Cómo presentar la fe de vida sin complicaciones

En los últimos años, la Seguridad Social ha implementado alternativas para facilitar la presentación de este documento y evitar desplazamientos innecesarios. Una de las opciones más innovadoras es la aplicación VIVESS, un sistema basado en reconocimiento facial que permite a los pensionistas acreditar su existencia de forma rápida y sencilla desde su teléfono móvil.

El funcionamiento de VIVESS es bastante intuitivo. Basta con descargar la aplicación, seguir los pasos indicados y completar el reconocimiento biométrico facial. Una vez realizado este proceso, la Seguridad Social envía una justificación inmediata confirmando que el trámite ha sido completado con éxito, evitando así cualquier problema con el cobro de la pensión.

Para quienes no puedan utilizar esta aplicación, la otra opción es acudir a una entidad oficial en su país de residencia y solicitar el documento de fe de vida de manera presencial. Posteriormente, este debe enviarse a la Seguridad Social en España antes de la fecha límite.

¿Qué pasa si no se presenta el documento a tiempo?

El principal problema de no entregar la fe de vida dentro del plazo estipulado es que la pensión será suspendida de manera inmediata. Esto significa que el jubilado dejará de recibir su prestación mensual hasta que regularice su situación.

No obstante, si un pensionista se da cuenta del error y entrega el documento fuera de plazo, el INSS puede reactivar el pago, aunque el proceso puede tardar varias semanas. Además, en algunos casos, será necesario presentar documentación adicional para justificar el retraso en la entrega.

Lo que está claro es que este trámite no debe pasarse por alto. La Seguridad Social es muy estricta en este sentido y no admite excepciones. Por ello, se recomienda a todos los pensionistas residentes en el extranjero que revisen su situación y gestionen la fe de vida lo antes posible para evitar la suspensión de su pensión.

Un trámite sencillo, pero crucial

Aunque pueda parecer un simple requisito burocrático, la fe de vida es un documento esencial para garantizar el cobro de la pensión de jubilación en el extranjero. Con la fecha límite a la vuelta de la esquina, los afectados deben tomar medidas cuanto antes para evitar sorpresas desagradables.

Gracias a herramientas como la aplicación VIVESS, ahora es más fácil que nunca realizar este trámite sin necesidad de desplazamientos ni largas esperas. Sin embargo, sigue habiendo miles de pensionistas que desconocen este requisito o que, por diferentes razones, no han podido presentar la documentación a tiempo.

El consejo es claro: si eres pensionista y resides fuera de España, asegúrate de gestionar la fe de vida antes del 31 de marzo de 2025. De lo contrario, podrías enfrentarte a la suspensión de tu pensión, con todo lo que ello implica. No dejes que un simple descuido te juegue una mala pasada.