ING lanza una cuenta 100% digital sin condiciones ni compromisos destinada a los jóvenes

ING anunció este miércoles el lanzamiento de su Cuenta NoCuenta, una cuenta “sin compromisos y 100% digital” que pone el foco “en los más jóvenes para dar respuesta a sus necesidades en un contexto en el que la digitalización y el uso de los dispositivos móviles son clave”. Con la nueva cuenta, ING persigue el objetivo de hacer que su cliente sea «100% libre de elegir y dueño de sus finanzas», indicó la entidad.

La Cuenta NoCuenta es un producto digital “caracterizado por la sencillez y la transparencia y está libre de compromisos y comisiones”, ya que no conlleva ningún requisito, pues para abrirla no es necesario domiciliar la nómina, tener ingresos mínimos, un uso mínimo de tarjeta o recibos domiciliados, y no tiene comisiones.

Además, su apertura se produce “de forma instantánea” tras la identificación del cliente a través de la app. La cuenta admite un saldo máximo de 30.000 euros. La cuenta permite un control total de las finanzas desde el móvil y ofrece una tarjeta virtual instantánea para operar a través de este, para hacer compras online y usar en comercios a través de Google Pay y Apple Pay.

Asimismo, la entidad destacó que si el cliente no recibe su compra online o no es lo que esperaba, recupera el dinero. Por otro lado, la entidad anunció el refuerzo de su Cuenta Nómina con una serie de nuevos servicios, como el proceso de apertura instantáneo, una tarjeta virtual instantánea, el aumento de la seguridad de la tarjeta física de débito, la protección para las compras online y la gestión de las suscripciones con tarjeta desde el móvil.

Además, ponen en disposición esta cuenta de forma gratuita si los clientes domicilian su nómina o disponen de ingresos recurrentes de al menos 700 euros al mes, o al coste de 3 euros al mes si deciden no domicilarla o no cuentan con ingresos, una cantidad que comenzará a aplicarse en el mes de noviembre.

La directora general de banca para particulares de ING, Almudena Román, indicó que “hoy lanzamos la Cuenta NoCuenta y reforzamos nuestra Cuenta Nómina, un paso con el que damos a los clientes más opciones para elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Sabemos que, hoy en día, la libertad para escoger es clave, y estamos muy orgullosos de seguir evolucionando de la mano de los clientes para adaptarnos al contexto”.