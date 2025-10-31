La tasa de inflación en la Unión Europea avanza hacia el objetivo de Banco Central Europeo (BCE), mientras que España se aleja de las expectativas monetarias de Fráncfort. Los veinte países de la zona euro han logrado atajar la senda de la inflación hasta el 2,1% en octubre, según el dato adelantado este viernes por la agencia comunitaria, Eurostat. El indicador ahora prevé que la cesta de la compra repuntará hasta el 3,2% al cierre del mes de octubre en España, del 3,1% previo.

Así, España sigue destacando entre los países con mayor evolución de los precios en el espacio comunitario, tras registrar una tasa del 3,1% al cierre del mes, muy por encima del umbral que fija el BCE. La entidad que preside Christine Lagarde decidió prolongar la pausa de las bajadas de los tipos de interés este jueves, aunque ha alertado sobre la elevada incertidumbre que persiste en la economía global. «Sin embargo, las perspectivas siguen siendo inciertas, debido a las continuas disputas comerciales mundiales y las tensiones geopolíticas», matizó la banquera central.

En este sentido, España se sitúa por detrás de Estonia (4,5%), Latvia (4,2%), Austria (4,0%) y Eslovaquia (3,8%), países que disponen de la evolución más veloz de los precios en toda la zona euro. En términos mensuales, la tasa de inflación en el país repuntó en 0,5 décimas, el paso más veloz, sólo por detrás de Países Bajos (0,6 décimas). En el lado contrario, los países que han observado un menor repunte interanual son Chipre (0,3%), Francia (0,9%) y Grecia (1,7%). En todo el espacio comunitario, el repunte de los servicios fue la más agresiva (3,4%) y le siguió los alimentos, el alcohol y el tabaco (2,5%).

Por otro lado, volviendo al escenario monetario, el BCE ha dado pistas de que la entidad no reducirá no moverá los tipos de interés hasta al menos 2026. Esto es en línea con el mensaje que ha transmitido el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, quién ha descartado otro recorte durante el último tramo del año.