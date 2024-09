Increíbles colas en el Corte Inglés: están arrasando los perfumes de lujo tirados de precio

¿Qué hay mejor que estrenar la nueva temporada con un nuevo perfume o también, comprando el que más te gusta pero a un precio más económico? La vuelta a la rutina que llega con septiembre es algo duro para muchos, ya que en algunos casos, supone un mes de gastos si tenemos en cuenta la vuelta al cole de los niños o que necesitemos comprar material o ropa para nuestra vuelta al trabajo. Por ello, El Corte Inglés tiene ahora ofertas especiales en muchas de sus secciones tal y como es el caso de la de perfumería y de hecho, sólo ahora vas a poder encontrar perfumes de lujo tirados de precio.

No puedes entonces dejar escapar esta oportunidad que te brinda El Corte Inglés, con una gran cantidad de perfumes de lujo con precios rebajados a mitad de precio e incluso más. Seguro que recordarás todas las veces que has paseado por la perfumería de El Corte Inglés y te has deleitado con todas las fragancias que venden. Seguro también que en más de una ocasión te has quedado con las ganas de hacerte con ese perfume de Lancôme que tanto te gusta, o el de Chloé que suele ser el más solicitado para regalar por ejemplo en Navidad. ¿Pero y si te digo que ahora los tienen con precios que en algunos casos no llegan ni a los 30 o 40 euros, cuando hasta hace poco sobrepasaban los 80 euros e incluso más?. Toma nota entonces porque te ofrecemos una selección de los diez mejores perfumes que encuentras ahora de oferta en El Corte Inglés pero ya te avanzamos, que son muchos más.

Los perfumes de lujo que El Corte Inglés ha rebajado

Si hay algo que nos gusta a todos es encontrar gangas, y cuando se trata de perfumes de lujo a precios irresistibles, la cosa se pone aún mejor. No es de extrañar que El Corte Inglés esté siendo testigo de todo el revuelo montado en los últimos días. Las fragancias de alta gama están volando de las estanterías, ya que la gente no quiere perder la oportunidad de hacerse con un perfume de ensueño a un precio que parece un regalo. A continuación, te presentamos algunos de esos perfumes que han desatado la locura.

Mugler Cologne 100 ml

Comencemos con uno de los favoritos del público: Mugler Cologne Eau de Toilette. Este perfume es una oda a la frescura, una fragancia perfecta para quienes buscan una sensación revitalizante que dure todo el día. Lo mejor de todo es que ahora puedes llevarte este clásico de 100 ml por solo 39,76 €, cuando su precio original es de 53,02 €. ¡Un 25% de descuento que no puedes dejar pasar!

Esta fragancia es ideal para el día a día, gracias a su combinación de notas cítricas y herbales que despiertan los sentidos. Si buscas un aroma que sea a la vez sofisticado y accesible, Mugler Cologne es para ti.

CK One Reflections 100 ml

Otro perfume que ha causado furor es el CK One Reflections Eau de Toilette de Calvin Klein. Este icónico aroma, conocido por su frescura y versatilidad, está disponible a un precio increíble: 20,95 € en lugar de los 70 € habituales. ¡Un 70% de descuento que hace difícil resistirse!

CK One es famoso por su carácter unisex, perfecto para compartir o disfrutar solo. Es un aroma ligero, con toques cítricos y florales, que lo hace ideal para cualquier ocasión. Sin duda, una ganga que explica por qué tantas personas están haciendo cola para llevárselo.

Hugo Deep Red 90 ml

Si prefieres una fragancia más intensa y seductora, Hugo Deep Red Eau de Parfum de 90 ml es una elección perfecta. Este perfume, ideal para la noche, está disponible por solo 31,99 €, con un descuento del 72% sobre su precio original de 114 €. Con su mezcla de frutas rojas y maderas, es la definición de la feminidad poderosa.

CK IN2U Women 100 ml

Pero Calvin Klein no se detiene ahí. También puedes encontrar el CK IN2U Women Eau de Toilette de 100 ml por el mismo precio de 20,95 € en vez de 76 €, ¡lo que representa un asombroso 72% de descuento! Este perfume, con su mezcla de notas frescas y vibrantes, es perfecto para la mujer moderna y dinámica que busca un aroma que la acompañe todo el día.

CK One 200 ml

Para quienes aman el perfume original de Calvin Klein, el CK One sin más y quieren más por menos, el CK One Eau de Toilette de 200 ml está disponible por 37,99 €, cuando su precio original es de 110 €. Con un 65% de descuento, es una oportunidad imperdible para asegurarte de que no te quedes sin tu fragancia favorita en mucho tiempo.

Eau de Rochas Citron Soleil 100 ml

Para quienes buscan una fragancia que capture la esencia del verano, Eau de Rochas Citron Soleil Eau de Toilette es la opción perfecta. Ahora, puedes conseguir este aroma cítrico y refrescante por 49,90 € en lugar de los 102 € habituales, lo que supone un 51% de descuento. Con esta fragancia, cada día será como un rayo de sol en tu piel.

La vie est belle Recargable 100 ml

El perfume La vie est belle de Lancôme no necesita presentación. Es uno de los más populares del mercado, y ahora está disponible en su versión recargable de 100 ml por 79,55 €, cuando su precio habitual es de 156 €. Con un 49% de descuento, este perfume representa la perfecta mezcla de lujo, sofisticación y sostenibilidad. Ideal para las amantes de los aromas dulces y florales, que buscan un perfume que hable de la alegría de vivir.

Eau de Lancaster 125 ml

Eau de Lancaster Eau de Toilette es un clásico que nunca pasa de moda. Ahora puedes adquirir este elegante perfume de 125 ml por 22,99 €, cuando su precio original es de 70 €. Con un descuento del 67%, es una oportunidad única para disfrutar de un aroma atemporal a un precio mini. Este perfume es perfecto para quienes buscan una fragancia que sea elegante y refinada, sin ser abrumadora.

Chloé Signature Eau de Parfum

Tampoco podemos dejar escapar la oferta en el perfume Chloé Signature Eau de Parfum, una fragancia que encapsula el espíritu romántico y femenino de la marca. Este perfume, que normalmente cuesta 73 €, ahora puede ser tuyo desde 39,95 €, lo que representa un 45% de descuento. Con su delicado aroma a rosas, es perfecto para quienes buscan un perfume elegante y femenino, ideal para cualquier ocasión.

Light Blue 200 ml

Y cerramos con broche de oro con Light Blue Eau de Toilette de Dolce & Gabbana, una fragancia que evoca la frescura y luminosidad del Mediterráneo. Este perfume de 200 ml está disponible por 87,50 €, cuando su precio original es de 175 €. Con un 50% de descuento, es una oportunidad imperdible para quienes quieren llevar el verano en la piel todo el año.

Seguro te habrás sorprendido con todas las ofertas presentadas de perfumes de auténtico lujo, pero si quieres encontrar muchas más no dudes en visitar El Corte Inglés más cercano y también como no, su tienda online.