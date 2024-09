La NASA confirma: un misterio cósmico envuelve a nuestro planeta

Hay un misterio cósmico que envuelve a nuestro planeta que puede acabar siendo mucho más intenso de lo que nos imaginaríamos. Los expertos en estudiar nuestro planeta y el universo que nos rodea pueden acabar siendo una antesala de algo más. Queremos conocer en primera persona una serie de detalles que pueden acompañarnos en estos momentos, por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después en nuestra visión del mundo.

Uno de los grandes enigmas del cosmos por fin ha sido revelado. Haciendo que el común de los mortales nos interesemos por una manera de ver el mundo que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Hay muchos detalles que se nos escapan. Empezando por ese movimiento que la Tierra realiza y que rara vez somos conscientes de ello, por lo que toca estar pendiente de una situación que puede acabar siendo la que marque la diferencia. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que empezamos a sentir esa curiosidad que todo científico posee y nos invita a saber un poco más sobre todo lo que nos rodea. Esta es la confirmación de la NASA que muchos esperaban.

La NASA confirma que la Tierra posee un tercer campo electromagnético

Nuestro planeta posee, no dos, sino tres campos electromagnéticos, algo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y en este momento, tendremos que poner en práctica. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para dar un paso más en un camino que puede acabar siendo fundamental.

La exploración de otros planetas también nos lleva a conocer un poco mejor el nuestro. Dejando atrás una serie de compromisos que acabarán siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante. El futuro depende de esos conocimientos de lo interior y exterior que debemos tener en cuenta.

Los primeros indicios de este campo llegaron en los años 70 cuando los astronautas vieron que algunas partículas salían despedidas de la Tierra. Como si hubiera algo que estuviera empujando a estos objetos fuera, se había producido una marcada transformación que hasta ahora no se conocía.

Éramos conscientes de estos dos campos electromagnéticos, pero no de tres que parece que se han convertido en una realidad gracias a un reciente estudio. Este misterio cósmico que envuelve nuestro planeta por fin ha sido desvelado.

Toma nota del misterio cósmico que ha sido desvelado

Science Alert es la revista especializada que se ha convertido en una referencia mundial y dónde aparecen los primeros síntomas de cambios. Se confirma determinadas teorías y se han realidad una serie de conceptos que hasta ahora eran abstractos. La NASA ha podido ver como se confirmaba un misterio que rodeaba a nuestro planeta.

Tal y como nos indican los expertos de esta revista: «Se llama campo ambipolar, un campo eléctrico planteado por primera vez hace más de 60 años, y su descubrimiento cambiará la forma en que estudiamos y entendemos el comportamiento y la evolución de nuestro hermoso y siempre cambiante mundo».

Siguiendo con la misma explicación: «»Cualquier planeta con atmósfera debería tener un campo ambipolar», dice el astrónomo Glyn Collinson del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. «Ahora que finalmente lo hemos medido, podemos empezar a aprender cómo ha moldeado nuestro planeta y otros a lo largo del tiempo». La Tierra no es solo una masa de polvo inerte en el espacio. Está rodeada de todo tipo de campos. Uno de ellos es el campo gravitatorio. No sabemos mucho sobre la gravedad , especialmente considerando lo ubicua que es, pero sin ella no tendríamos un planeta. La gravedad también ayuda a mantener la atmósfera bien pegada a la superficie. También está el campo magnético, que se genera por el material conductor giratorio en el interior de la Tierra, que convierte la energía cinética en un campo magnético que se proyecta hacia el espacio. Esto protege a nuestro planeta de los efectos del viento solar y la radiación, y también ayuda a evitar que la atmósfera se disperse».

Un descubrimiento que ha dado con algunos datos apasionantes: «Esa cantidad de carga es suficiente para atraer iones de hidrógeno con 10,6 veces la fuerza de la gravedad, lanzándolos al espacio a velocidades supersónicas medidas en los polos de la Tierra. Los iones de oxígeno, que son más pesados ​​que los iones de hidrógeno, también se elevan más alto, lo que aumenta la densidad de la ionosfera a grandes altitudes en un 271 por ciento, en comparación con lo que sería su densidad sin el campo ambipolar. Lo que es aún más emocionante es que este es solo el primer paso. No conocemos las implicaciones más amplias del campo ambipolar, cuánto tiempo ha estado allí, qué hace y cómo ha ayudado a dar forma a la evolución de nuestro planeta y su atmósfera, y posiblemente incluso a la vida en su superficie.»Este campo es una parte fundamental del funcionamiento de la Tierra», afirma Collinson . «Y ahora que finalmente lo hemos medido, podemos empezar a plantearnos algunas de estas preguntas más importantes y apasionantes».