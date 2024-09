El álbum privado de las vacaciones de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han disfrutado al máximo de su primer verano como marido y mujer. La pareja, que se dio el «sí, quiero» el pasado mes de abril, ha estado alejada del foco mediático durante toda la época estival, pero sorprendiendo a propios y extraños, el alcalde de Madrid ha desvelado en redes sociales el último destino al que ha viajado con su esposa justo antes de retomar de nuevo la rutina y dar por finalizadas sus vacaciones: Normandía.

En el carrusel de fotografías que ha publicado el regidor madrileño aparecen los recién casados disfrutando de unos días de ensueño en la región francesa. José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo posan visiblemente felices, algo que refleja el buen camino por el que continúa avanzando su relación. Por otro lado, el político también ha compartido algunos de los paisajes que tuvieron el privilegio de visitar durante su estancia en Francia, como el Monte Saint-Michel, los acantilados de Étretat o las calles de la villa de Deauville y la plaza del Ayuntamiento de la misma, entre otros. «Gran final de verano», escribía el madrileño junto a este álbum privado que ha querido sacar a la luz.

Como no podía ser de otra manera, la publicación no ha tardado en registrar multitud de comentarios positivos por parte de los usuarios, entre el que ha destacado el de Carmen Lomana, quien no ha dudado en asegurar que «es estupendo verlos tan felices». El periodista Saúl Ortiz también se ha mostrado muy ilusionado con las instantáneas publicadas por el alcalde de la capital: «Me encanta veros».

Cabe destacar que la pareja ha viajado hasta la ciudad mencionada en una fecha clave en la historia francesa, ya que se cumplen 80 años del desembarco de Normandía, una operación militar que culminó con la liberación de los territorios de Europa occidental que en aquel entonces estaban ocupados por la Alemania Nazi. Durante su escapada han podido visitar lugares emblemáticos en los que ocurrieron movimientos que marcaron un antes y un después.

Su otro viaje con amigos

Más allá de Normandía, lo cierto es que no se tienen detalles de ningún otro viaje que hayan realizado juntos José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. No obstante, gracias de nuevo a las redes sociales, salió a la luz que el político había realizado, por quinto año consecutivo, junto a un grupo de amigos, el Camino de Santiago. «Destino, Finisterre y Muxia», escribía en Instagram.

José Luis Martínez-Almeida comparte imágenes de sus vacaciones. (Foto: Redes)

En ese momento se desconocía si el político también iba a disfrutar de unos días de desconexión con su mujer, ya que lo cierto es que habían vuelto hace tan solo unas semanas de su luna de miel por Maldivas y Buthan. No obstante, finalmente sí que han decidido disfrutar de unos días de desconexión fuera de nuestro país y, a juzgar por sus rostros de felicidad, parece haber sido todo un acierto para recargar pilas antes de volver a la rutina que lleva consigo septiembre.