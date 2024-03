El Ibex 35 abre con una caída del 0,3% y se aleja de los 10.200 puntos

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este jueves, 7 de marzo de 2024, con una caída del 0,3%, alcanzando los 10.166 puntos. En la jornada del miércoles, Grifols lideró las caídas e IAG se disparó más de un 5% tras un informe favorable de JPMorgan. El selectivo cerró la semana pasada por encima de los 10.000 puntos. La semana está marcada por las protestas que los agricultores están llevando a cabo alrededor de todo el territorio nacional.

La banca española está en pie de guerra contra la vicepresidente segunda del Gobierno, la comunista Yolanda Díaz, que quiere vender caro su apoyo a los Presupuestos del Estado de Sánchez y exige, a cambio, que mantenga con carácter permanente el impuesto extraordinario al sector financiero.

Los principales bancos del país consideran que «esta pretensión sería letal para los intereses del sector», no sólo porque perjudicaría gravemente a los accionistas, sino porque impediría financiar la economía española en condiciones de igualdad con sus competidores internacionales, provocando al mismo tiempo la continuidad del grave quebranto provocado en su cuenta de resultados.

Además, el sector y los inversores estarán atentos este jueves a la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). En concreto, el Consejo de Gobierno del BCE mantendrá estables los tipos de interés en su encuentro de este jueves, donde lo más reseñable será conocer las nuevas proyecciones macroeconómicas de la entidad a la espera de más pistas sobre cuando podrían comenzar las bajadas de tipos en la eurozona, después de las diferentes posturas expresadas por varios consejeros de la institución.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, comparecerá de nuevo tras el discurso de este miércoles, cuando afirmó que el progreso para devolver la inflación al objetivo del 2% no está «asegurado», por lo que abanderó la necesidad de contar con más datos que confirmen la convergencia de los precios con dicho 2% antes de acometer recortes en los tipos de interés.

Por su parte, Telefónica, a través de su filial Telefónica Local Services, ha acordado presentar una oferta pública de exclusión con el objetivo de adquirir lo que le resta de su filial alemana, el 5,65% del capital, por un importe de hasta 395 millones de euros, según ha informado este jueves la operadora a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Iberdrola también ha lanzado una oferta para adquirir el 18,4% de su filial estadounidense Avangrid, de la cual controla ya aproximadamente el 81,6% de su capital, según ha comunicado este jueves la eléctrica a la CNMV mediante hecho relevante.

Así la eléctrica ha mostrado su interés preliminar no vinculante de proponer la adquisición, a través de una fusión o de otro modo que se acuerde entre las partes, de todas las acciones ordinarias de Avangrid que no sean ya propiedad de Iberdrola, por un precio de 34,25 dólares estadounidenses en efectivo por acción, lo que representa una prima implícita de alrededor de un 10% sobre el precio medio ponderado por volumen (VWAP) de las Acciones durante los 30 días previos a la fecha de presentación de la Oferta no Vinculante.

Empresas del Ibex 35

Las mayores subidas han sido:

Solaria : +2,39%

: +2,39% Banco Sabadell : +1,91%

: +1,91% ACS : +0,9%

: +0,9% IAG: +0,75

Por su parte, los mayores descensos eran:

Inditex : -2,21%

: -2,21% Unicaja Banco : -0,9%

: -0,9% Fluidra: -0,5%

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas se situaban de la siguiente manera:

Francfort : -0,46%

: -0,46% Milán : -0,3%

: -0,3% París : -0,43%

: -0,43% Londres: -0,23%

Por su parte, en el mercado de las material primas, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, cifra de referencia para los países europeos, se situaba en los 82,86 dólares, una caída del 0,12%, según los datos consultados por agencias. En cambio, el de Texas alcanzaba los 79,07 dólares. Ambas cotizaciones se ven afectadas por las tensiones en Oriente Próximo, la guerra de Ucrania y el recorte del suministro de Rusia y Arabia Saudí.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados liderados por Rusia plantearon en una reunión reducir la producción de petróleo en alrededor de 1 millón de barriles al día para tratar de elevar el precio del crudo.

El mercado de divisas ha conseguido una cotización del euro frente al dólar de 1,0893, la prima de riesgo española se ha situado alrededor de los 82,3 puntos básicos y el interés exigido al bono a 10 años se ha encontrado en el 3,161%.