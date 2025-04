Recientemente el Gobierno hacía público que en la próxima campaña de viajes del Imserso algunas personas con bajos recursos iban a poder solicitar una tarifa plana de 50 euros para realizar estos viajes. Sin embargo, desde el sector de la hostelería se reclama más información acerca de esta propuesta, ya que «todavía no se conocen los pliegos de la próxima promoción del Imserso y quedan menos de dos meses para que empiece la nueva campaña», ha asegurado a OKDIARIO Mayte García, presidenta de la patronal hotelera y turística Hosbec.

«Estamos a la expectativa de saber qué significa eso de la tarifa plana y qué significa eso de viajar con animales domésticos que han sido como las medidas estrella que han publicado en la nota de prensa del Gobierno, pero no tenemos más información acerca de cómo será la contratación y qué partes del viaje están incluidas. Es decir, si el pensionista tendrá que pagar más o menos o si se establece algún mínimo de contratación en la planta hotelera para prestar servicio. Tampoco sabemos si se van a priorizar las temporadas y se van a montar cupos por temporadas más bajas en algunos destinos para asegurar la viabilidad del programa. No tenemos ni idea», ha afirmado.

«El concurso que hay ahora mismo en marcha es hasta el 25 de junio de este año. Por lo que hay que articularlo para que a partir de septiembre y octubre haya un programa vigente. Esperamos que no se siga retrasando», ha aclarado.

Desventajas para el hotel

Con respecto a la tarifa plana de 50 euros que plantean, «entendemos que eso es una parte del programa que beneficia al pensionista con menor ingreso en renta, pero no sabemos cómo se va a compensar eso a los hoteles. Sin embargo, entendemos que el montante que recibirá o por el que se contrata el alojamiento debe ser el mismo, ¿no? Pero no sabemos cuál es. O sea, eso está muy bien como medida para el beneficiario y el usuario del programa, ya que son medidas siempre que fomentarán e incentivarán. Pero claro, no sabemos qué condiciones implica ese tipo de iniciativa para la contratación del servicio», ha indicado.

Pocos hoteles del Levante

«Después de la experiencia de estos dos años, realmente han sido cada vez menos los hoteles que han participado en el programa, por lo menos en la Comunidad Valenciana, y los que han participado han querido de verdad trabajar en la desestacionalización, es decir, trabajar desde el mes de noviembre hasta el mes de febrero o marzo, y han sido muy poquitos los hoteles que han mantenido abierto durante el invierno gracias al programa», ha expuesto.

En algunos casos es más rentable hacer la temporada baja con cualquier otro programa o cliente. «El Imserso se suele usar en temporada baja, es decir, noviembre, diciembre y febrero, o la segunda quincena de enero para compensar. Sin embargo, desde el mes de marzo prácticamente los hoteles que han trabajado con el Imserso, lo podían haber hecho con cualquier otro programa o cliente», ha indicado.

«De momento, han hecho los deberes para empezar a mover el pliego. Aunque esto debería hacerse a principios de año y ya estamos en abril», ha defendido.

No obstante, «vamos a ver primero el pliego, porque a lo mejor los primeros que impugnamos el pliego somos nosotros», ha aclarado.