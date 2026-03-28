Horario de los supermercados esta Semana Santa 2026: a qué hora abre Mercadona, Aldi, Lidl, Día…

La Semana Santa comienza mañana Domingo de Resurrección y sabiendo que hay algunos días que son festivos, es importante resolver la duda de cuándo hacer la compra y qué supermercados estarán abiertos esta Semana Santa, teniendo en cuenta que el calendario está lleno de matices importantes según la comunidad autónoma. Puede que el Viernes Santo sea festivo a nivel nacional, pero ¿ qué pasa con el resto de días? Dependiendo de dónde vivas es posible que vayas hacer la compra el jueves que viene y te lo encuentres todo cerrado o con horarios especiales, de modo que conviene saber bien qué hacen los supermercados, especialmente Mercadona y Lidl que suelen ser los más visitados.

Tengamos en cuenta además que durante estos días, los festivos no sólo los tenemos repartidos entre el Jueves Santo, el Viernes Santo, sino que en algunas zonas, el Lunes de Pascua también es importante. Eso implica cierres en cadena, horarios reducidos y, sobre todo, más gente de lo habitual haciendo acopio en los días previos. Así si se deja para última hora, lo normal es encontrarse colas o estanterías medio vacías. Por eso conviene tener claro qué va a pasar con las principales cadenas. Mercadona, Lidl o Dia no siguen exactamente la misma política y ahí está la clave para organizarse mejor y no llevarse sorpresas con los supermercados en plena Semana Santa.

Horario de apertura en Mercadona en Semana Santa

Mercadona mantiene su política habitual, pero con algunos matices que conviene tener muy en cuenta estos días. La cadena no abre ni domingos ni festivos, y eso marca completamente su calendario durante la Semana Santa. De este modo, el Viernes Santo, que es festivo en toda España, todos los supermercados Mercadona permanecerán cerrados sin excepción. Es el día más claro de todos, ya que no habrá tiendas abiertas, ni siquiera en zonas turísticas o de costa.

La duda suele estar en el Jueves Santo, ya que depende de la comunidad autónoma en la que estemos. En regiones donde es festivo, como Madrid o Andalucía, lo habitual es que las tiendas no abran. Aun así, en algunos puntos concretos con mucha afluencia de visitantes podría haber aperturas puntuales en horario reducido, normalmente hasta el mediodía.

También hay que fijarse en el Lunes de Pascua. En comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares es festivo, por lo que Mercadona tampoco abrirá. En cambio, en otras zonas como Madrid o Andalucía será un día normal y los supermercados funcionarán con su horario habitual. Para compensar estos cierres, los días clave para hacer la compra serán el miércoles previo y hoy sábado, cuando el horario se mantiene sin cambios, de 9:00 a 21:30. Eso sí, son también los días con más movimiento. A partir de las 11:00 de la mañana las tiendas suelen llenarse, por lo que la mejor opción es ir a primera hora.

Y en zonas de costa, como Alicante o Málaga, algunos establecimientos pueden reforzar horarios por la llegada de visitantes, aunque el Viernes Santo seguirá siendo día de cierre total. En cualquier caso, la recomendación es revisar siempre el localizador de tiendas, ya que puede haber diferencias según el municipio.

A qué hora abre Lidl en Semana Santa

En el caso de Lidl, la cosa cambia bastante respecto a Mercadona. Aquí no hay una regla tan rígida y todo depende más del día y de la zona. Lo habitual es que, si la normativa lo permite, las tiendas abran, pero no siempre durante toda la jornada. Por ejemplo, en festivos como el Jueves Santo (en las comunidades donde no es obligatorio cerrar), muchas tiendas optan por abrir sólo por la mañana, normalmente hasta media tarde. Es decir, puedes hacer la compra, pero no a cualquier hora.

El Viernes Santo ya es otra historia ya que ese día lo normal es encontrarse Lidl cerrado, igual que la mayoría de supermercados. Puede haber alguna excepción en zonas muy concretas, pero no es lo habitual y no conviene confiarse. En cambio el sábado todo vuelve a la normalidad y, de hecho, es cuando más gente se concentra. Es el típico día en el que muchos aprovechan para comprar lo que no pudieron el viernes, así que se notan más colas de lo normal. El domingo, en cambio, se repite el patrón habitual: la mayoría de tiendas cerradas, salvo casos muy concretos.

También hay que tener en cuenta que no todos los Lidl funcionan igual. Puede haber diferencias según la ciudad o incluso entre barrios, así que lo más práctico es mirar el horario concreto antes de ir. Y en el caso de otras cadenas, Aldi suele moverse en una línea parecida, abriendo en festivos permitidos pero normalmente en horario de mañana, mientras que Dia depende mucho más de cada tienda, ya que muchas franquicias sí abren algunas horas en festivo para cubrir compras de última hora. En todos los casos, para asegurarse, conviene mirar el apartado de tiendas en la web de cada una de estas cadenas.