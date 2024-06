Las altas tasas de impuestos, la burocracia excesiva y la falta de apoyo financiero son algunos de los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores en España. Es más fácil vivir de «papá Estado» que «arriesgarse a crear un negocio propio», subraya Hilario Alfaro, cofundador de Madrid Foro Empresarial y presidente desde 2015, en una entrevista con OKDIARIO.

Alfaro también ha criticado «la cultura de dependencia del Estado» que se ha arraigado en España en los últimos años. La gente se ha acostumbrado a «vivir de las ayudas del Gobierno y no tiene la iniciativa de crear su propio futuro».

PREGUNTA.- Cada vez hay más bajas y absentismo laboral … El doble que hace 10 años. ¿Qué está pasando en el sector empresarial? ¿Cómo afecta el coste de este absentismo?

RESPUESTA.- No es que sólo afecte al sector empresarial, esto nos afecta a todos. Una sociedad con estos datos de absentismo tiene muy poco recorrido si no se toman las medidas que tienen que tomarse. Desde el Gobierno, los sindicatos y desde la patronal, cosa que no se está haciendo. Habría que saber por qué es ese absentismo y cuáles son las medidas que se que se tienen que tomar para reducirlo.

Un país que nos engaña con las cifras …. Se compara con los años de COVID y dicen que estamos bajando el absentismo. Realmente hay que compararlo con el 2019, que no había COVID y en ese caso se ve realmente el incremento que hay. No se pueden perder 62 mil millones de euros que son dos 2.680 millones de horas de trabajo. No puede haber un millón largo de personas que no va a trabajar ningún día al año. Eso no hay país ni sociedad que lo que lo pueda mantener.

Las empresas estamos haciendo todo lo posible y sobre todo afecta a las grandes empresas. Una empresa con 80.000 o 60.000 o 50.000 trabajadores, el 10% como poco, no va a trabajar en una empresa pequeña, que somos el 96% del tejido empresarial, donde hay uno o dos o tres trabajadores, ahí sí que se nota y ahí es bastante más reducido el por qué. Hay causas justificadas; una enfermedad está más que justificado. Pero luego hay un montón de causas que no están justificadas para faltar al trabajo y para dar esas bajas tan largas que se están dando en este momento.

Creo que las mutuas tienen mucho que hacer. Si el Gobierno les deja y es él quien no les deja. Hay muchas subvenciones y muchas ayudas a las personas. Y es más rentable no ir a trabajar que trabajar.

P.- ¿Esperan otra subida de las cotizaciones para el año que viene?

R.- Seguro. Tenemos las cotizaciones más altas de Europa. No hay un diálogo del Gobierno con la patronal y los sindicatos. Hay un auténtico monólogo del Gobierno, que ha dejado fuera a la patronal, aunque la patronal no haya querido estar fuera fuera, sino participar, que es su obligación. Y desde luego, si la dejan opinar y participar, ahí estará.

P.- ¿Y una subida del salario mínimo?

R.-Llevamos casi el 60% de subida desde 2018. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) no van a poder mantener esas subidas. Todo lo que sea con diálogo me parece bien, pero como con monólogo, como lo hace el Gobierno últimamente no estamos dispuestos a seguir tragando.

P.- ¿Pueden soportar los actuales salarios y cotizaciones las abruptas subidas de pensiones?

R.- Si son abruptas y está ligado a una productividad abrupta, seguro que sí, pero si no va ligado a la productividad va a ser muy difícil aguantar. A mí no me importa subir o pagar más si eso se nota en un incremento por lo menos igual en productividad en la empresa; y a cualquier empresario exactamente igual. Otra cosa es que esa productividad no ha subido, se ha subido el salario y ahora la última propuesta es que usted trabaje menos horas pero cobre lo mismo. Estamos dirigidos por personas que nunca han subido o bajado el cierre de una empresa.

P.- ¿Se está desincentivando la creación empresarial en España?

R.- No se ayuda a la creación de empresas. El apoyo a emprendedores, el apoyo a cualquier persona que tenga un sueño, una idea que al final va a traer creación de empleo. Y tampoco se incentiva el que la gente quiera trabajar, sino todo lo contrario. Se está incentivando el que cada vez más personas vivan de papa Estado y por ahí la economía de un país va por mal camino.

P.- Hay empresas que optan por salir del país… ¿Hemos llegado a ese punto? ¿Hay inseguridad jurídica a nivel nacional?

R.- Las empresas se tienen y se deben mover libremente y la empresa lo que va a buscar es el mejor campo de juego donde pueda desarrollar su idea de negocio. Yo creo que no hay que poner puertas al campo, sobre todo a las grandes empresas y se irán donde quieran y cuando quieran. Lo que hay que hacer es dotarles de herramientas y facilitarles esa creación de empleo y esa creación de riqueza. Un país sin empresas no tiene nada que hacer. Un país sin trabajadores tampoco, por supuesto, pero el Estado tiene obligación de dar una inseguridad jurídica que hemos tenido hasta ahora, que ahora se empieza a perder una estabilidad en los negocios que hemos tenido hasta ahora y que ahora se empieza a perder y que hay campos de juego en los que son más amables para jugar el partido que tenemos que jugar. A mí me parece muy bien la total libertad de empresa donde ponerse y donde quitarse.

P.- ¿Cómo será el marco regulatorio para el año que viene?

R.- Si seguimos con este Gobierno que no facilita las cosas, si todos los días nos tenemos que leer 800 páginas diarias que publica el BOE, esa cantidad de normativa lo que hace es un país inseguro porque no te lo vas a leer ni te lo vas a estudiar. Un país seguro es el que legisla justa y sólo lo necesario. 800 páginas diarias que hay que leerse multiplicado por los 365 días del año … Es imposible.

P.- ¿Tienen claro los impuestos que se le impondrán a las empresas?

R.-Cambian cada día, pero lo que está viendo es una separación entre el mundo empresarial y la sociedad civil y el Gobierno que tenemos. La economía es cierto que no va mal, aunque podría ir mejor, pero no va mal. Los datos del paro juvenil son desoladores. Seguimos teniendo el paro joven más alto de Europa, por algo será y no se toman las medidas que se tienen que tomar.

Cerca del 26% de la población no puede comer carne o pescado cada dos días; y están en riesgo de exclusión. Y esta cifra es muy elevada, luego el optimismo del Gobierno y la economía tampoco se refleja en la calle y tampoco, sobre todo, tampoco se están tomando las medidas necesarias.

Desde el momento en que no se escucha a los empresarios y se les saca de la mesa, es muy difícil que tomemos las decisiones necesarias para que ese 26% baje o que ese joven que está parado no se tenga que ir fuera y no esté parado. No se está escuchando a los empresarios. Si se escuchara tendríamos otra sociedad.

P.- Más allá de las comparaciones … ¿Podría Madrid desligarse de las políticas que marque el Gobierno central?

R.- Creo que no y no debemos. Otra cosa es que de las 17 comunidades entre la Comunidad de Madrid y las otras 16, cada vez hay una brecha más amplia, y es una pena.

Nos gustaría que otras comunidades funcionaran como Madrid. En Madrid parece que no se pagan impuestos, pero pagamos un montón de impuestos. Lo que pasa es que cada euro que nos saca la administración está mejor gestionado que en las otras comunidades, eso es innegable.

En Madrid hay un campo de juego mucho más amable para los negocios. Desde que tienes la idea hasta que la pones en marcha, la burocracia es bastante menor que en otras comunidades. Yo lo que quiero es que las otras comunidades copien de Madrid de cómo lo está haciendo para que no sólo haya una locomotora, sino que haya un montón de locomotoras, que es lo que nos merecemos los españoles.

P.- ¿Cómo ve el panorama empresarial en Madrid?

R.- Llevamos unos años buenos y creo que nos quedan los mejores. En este sentido, hay una sintonía total entre el mundo empresarial y la administración, en cuanto a no poner palos a las ruedas y poder desarrollar. Y hay también asignaturas pendientes como puede ser la industria. Madrid sigue con 350.000 metros de suelo industrial, que no es capaz la administración de sacarlos al mercado en condiciones ventajosas para atraer empresas.

Asimismo, tenemos un problema de vivienda importante, igual que en otras comunidades, pero en Madrid, quizá más potente. No se construyen las viviendas suficientes, es decir, aunque se construyen, pero nos faltarían por lo menos el doble de viviendas en construcción. Tenemos, además, un problema de mano de obra que no se encuentra ni en comercio, ni en hostelería, ni en la construcción. Debido a las ayudas que permite que sea más rentable no trabajar y cobrar del Estado. Y el resto yo creo que que tiene una velocidad de crucero bastante potente.

P.-Para finalizar y a modo de opinión personal … ¿Cómo ve usted las fusiones a gran escala? ¿Cree que hacen bien algunos políticos en declarar estratégicas algunas compañías? Hablamos en este apartado de Telefónica, Naturgy, Talgo ….

R.- Los políticos que tenemos son absolutamente mediocres, corrientes y aportan muy poquito a la sociedad, lo mejor que pueden hacer es apartarse lo más posible de las empresas. A partir de ahí, que un político de los de hoy me hable de Banco Sabadell o de BBVA, cuando en su vida ha estado cerca del mundo empresarial, me parece que es un disparate. No están preparados para opinar, no están preparados para emitir normativa, no están preparados para dar consejos a uno de los grandes; y los pequeños y medianos tampoco les admitimos.

Creo que la sociedad civil y el mundo empresarial deben ir por un lado, y cuanto más lejos tengamos a los políticos, mejor. Ese es el origen de Madrid Foro Empresarial, de las pocas organizaciones en la que sus estatutos pone que no se puede tocar ni dinero público ni subvenciones ni fondos de formación. Y ese es el éxito de Madrid Foro Empresarial. El empresario que quiera una patronal que se la pague de su bolsillo, igual que el trabajador que quiera un sindicato que se lo pague del suyo, pero nunca con dinero público. Tenemos que parar. A los políticos que tenemos les hemos dejado los últimos años que se nos metan hasta debajo de la cama; y entonces opinan que tú te tienes que fusionar con no sé quién, no sé cuántos, cuando no tienen ni idea de lo que están hablando. Las empresas tienen su vida y si dos empresas deciden ennoviarse y casarse me parece muy bien. Y si discuten los novios y se separan, pues igual de bien me parece.