Hay una forma de jubilarse a los 63 años con el 100% de la pensión: descubre cómo

La jubilación anticipada es una opción que muchos trabajadores consideran cuando se acercan a la edad de retiro. Sin embargo, no todos pueden acceder a ella, ni tampoco cobrar el 100% de la pensión que les corresponde. ¿Qué requisitos hay que cumplir para jubilarse a los 63 años y recibir la máxima prestación en 2024? Te lo contamos a continuación.

¿Qué es la jubilación anticipada?

La jubilación anticipada es la posibilidad de dejar de trabajar antes de la edad legal de jubilación, que en 2024 será de 65 años si se han cotizado al menos 38 años, o de 64 años y seis meses si no se ha alcanzado ese periodo mínimo.

Existen dos tipos de jubilación anticipada: la voluntaria y la forzosa. La voluntaria es la que el trabajador solicita por su propia decisión, siempre que tenga al menos 38 años cotizados. La forzosa es la que se produce por causas ajenas al trabajador, como un despido, una incapacidad o una situación de violencia de género, entre otras. En este caso, se requieren al menos 33 años cotizados.

¿Cómo se calcula la pensión de jubilación anticipada?

La pensión de jubilación anticipada se calcula en función de la base reguladora, que es el promedio de las bases de cotización de los últimos 25 años (en 2024). A esta cantidad se le aplica un porcentaje que depende de los años cotizados y de la edad de jubilación.

Si se accede a la jubilación ordinaria, el porcentaje es del 100% si se han cotizado 38 años o más, y se reduce progresivamente hasta el 50% si se han cotizado solo 15 años.

Si se accede a la jubilación anticipada, el porcentaje se reduce aún más por cada mes o trimestre que se adelante el retiro, según unos coeficientes reductores que establece la ley. Estos coeficientes son diferentes para la jubilación voluntaria y la forzosa, y también dependen de los años cotizados. Sin embargo hay quien puede jubilarse de forma anticipada y seguir cobrando el 100% de su pensión. ¿En qué caso?.

¿Cómo jubilarse a los 63 años con el 100% de la pensión?

Para los trabajadores que deseen retirarse con el 100% de la pensión, a partir del 1 de enero de 2024 se requerirá tener 66 años y medio, lo que supone dos meses más que en el año 2023, si no se cuenta con una larga trayectoria laboral.

Por otro lado, se amplía en tres meses el tiempo de cotización necesario para jubilarse con 65 años, que será de 38 años como mínimo, abonando las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. El objetivo de estos cambios es que en 2027 la edad legal para jubilarse sea de 67 años si no se ha cotizado durante 38 años y medio.

Pero en el caso de que no se haya llegado a esa edad pero se quiera la jubilación anticipada, debes saber que la voluntaria se aplaza hasta los 64 años y medio. Los que hayan cotizado al menos 38 años podrán solicitarla a los 63 o a los 62 años y medio si se han visto obligados a dejar el trabajo por un despido.

Además, no se pueden tener deudas con la Seguridad Social y siempre hemos de estar dados de alta o en situación asimilada al alta.

En cambio, los que hayan cotizado 38 años como mínimo podrán pedirla con 61 años, pero sufrirán una reducción en su pensión que puede ser de hasta el 30%.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la jubilación anticipada?

La jubilación anticipada tiene algunas ventajas, como poder dejar de trabajar antes de tiempo, disfrutar de más años de ocio, o acceder a una pensión más alta si se tiene una base de cotización elevada.

Pero también tiene algunos inconvenientes, como tener que asumir unas penalizaciones sobre la pensión, que pueden ser significativas si se adelanta mucho la jubilación, o perder algunos beneficios fiscales, como la exención del IRPF para las pensiones de jubilación de los mayores de 65 años.

Por eso, antes de solicitar la jubilación anticipada, conviene hacer un estudio personalizado de la situación, y valorar los pros y los contras de esta decisión.