Han pedido su retirada: si has comprado hamburguesas en este conocido supermercado tíralas inmediatamente

Las hamburguesas son uno de los alimentos más populares y queridos por una gran parte de los consumidores. Su versatilidad y sabor las convierten en una opción recurrente en comidas rápidas, barbacoas y celebraciones. Sin embargo, al igual que con cualquier otro alimento, es crucial que estemos siempre atentos a las alertas y retiradas del mercado que pueden surgir. Esto es especialmente importante cuando se trata de posibles riesgos para la salud. En las últimas horas, ha surgido una alarma relacionada con unas hamburguesas vendidas en un conocido supermercado. Esta alerta y retirada de unas conocidas hamburguesas, ha sido emitida por las autoridades sanitarias y ha generado preocupación entre los consumidores.

Las hamburguesas afectadas pertenecen a un lote específico y presentan un riesgo particular para un grupo de personas con una condición de salud específica. Este tipo de incidentes subraya la importancia de mantenernos informados y tomar medidas preventivas cuando sea necesario. La alarma actual está circunscrita al País Vasco y afecta a un producto específico. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido un comunicado advirtiendo sobre un alérgeno no declarado en el etiquetado de estas hamburguesas. La reacción del supermercado y las medidas tomadas también han sido rápidas y claras, buscando proteger a los consumidores y mitigar cualquier riesgo potencial.

La alerta sobre la retirada de unas hamburguesas

La Dirección de Salud Pública y Adicciones ha emitido una advertencia específica para las personas con alergia a la soja. El producto en cuestión es el Preparado Burger Meat carne de vacuno Eusko Label de la marca Eroski Seleqtia y a la venta en los supermercados Eroski. Este producto contiene soja, un alérgeno no incluido en el etiquetado, lo que representa un riesgo significativo para las personas alérgicas a este componente.

La AESAN recomienda a todas las personas con alergia a la soja que puedan tener este producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Esta recomendación se basa en la detección del alérgeno a través de los controles de calidad internos de la empresa, que ha informado de la incidencia tanto al fabricante como a las autoridades competentes. Es fundamental que los consumidores con alergias sigan estas indicaciones para evitar posibles reacciones adversas.

Todos los detalles sobre las hamburguesas retiradas

Los datos específicos del producto afectado son los siguientes:

Nombre del producto: Preparado Burger Meat carne de vacuno Eusko Label

Marca/comercial: Eroski Seleqtia

Aspecto del producto: 480 g (4 unidades)

Número de lote: 24172

Código EAN: 8480010293371

Fecha de caducidad: 1 de julio de 2024

Fecha de producción: 20 junio de 2024

Según la información disponible, el producto se ha distribuido únicamente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es crucial que las personas alérgicas a la soja, que pudieran tener este producto en sus hogares, se abstengan de consumirlo para evitar cualquier riesgo de salud. La AESAN ha enfatizado que el consumo de este producto no representa un riesgo para el resto de la población.

La información que ha aportado Eroski sobre esta retirada

El supermercado Eroski, donde se comercializa el producto afectado, ha emitido un comunicado en respuesta a la detección del alérgeno no declarado. Según explica la empresa, durante un control interno, se detectó que algunas unidades del lote 24172, con fecha de caducidad 1 de julio de 2024, contenían soja como ingrediente, pero no estaba incluido en el etiquetado. Este descubrimiento llevó a la retirada inmediata de todas las unidades afectadas de sus tiendas.

Eroski ha informado de la situación al fabricante, Okelgintza, y ha procedido a retirar de la venta todas las unidades del lote afectado. Además, han instado a los consumidores alérgicos a la soja a no consumir el producto y devolverlo en las tiendas para obtener un reembolso completo. La compañía ha asegurado que el consumo de este producto no supone riesgo alguno para los consumidores que no son alérgicos a la soja.

Eroski también ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha puesto a disposición su Servicio de Atención al Cliente para cualquier aclaración adicional. Los consumidores pueden contactar con ellos a través del teléfono 944 943 444, de lunes a sábado, de 9:00 a 22:00 horas, o mediante correo electrónico.

Este incidente resalta la importancia de los controles de calidad y la transparencia en la industria alimentaria. Las alergias alimentarias pueden ser potencialmente peligrosas, y es crucial que los productos estén correctamente etiquetados para prevenir riesgos. La rápida acción tanto de las autoridades sanitarias como del supermercado Eroski ha sido fundamental para proteger a los consumidores y mitigar cualquier posible daño.

Los consumidores deben estar siempre atentos a las alertas alimentarias y seguir las recomendaciones de las autoridades. En este caso, aquellos con alergia a la soja deben evitar consumir el producto afectado y devolverlo para un reembolso. La seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida entre productores, distribuidores y consumidores, y cada eslabón de la cadena debe cumplir su papel para garantizar que los alimentos en nuestros hogares sean seguros para todos.