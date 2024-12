El grupo de hackers Trinity asegura haber robado 560 GB de datos de la Agencia Tributaria y amenaza con hacerlos públicos sino le paga 38 millones de dólares antes del próximo 31 de diciembre. La Agencia Tributaria ha negado cualquier incidencia hasta el momento. «En relación con el supuesto caso de ataque informático, se han revisado todos los sistemas y en estos momentos están funcionando todos los servicios sin ningún problema y no se ha detectado ningún indicio de posibles equipos cifrados o salidas de datos. La Agencia Tributaria mantiene bajo observación todos sus sistemas para hacer seguimiento», asegura Hacienda.

Según Trinity los datos que tendría en su poder son de contribuyentes españoles y del propio organismo, dependiente de la ministra María Jesús Montero.

Sin embargo, desde la Agencia Tributaria aseguran que se han revisado los sistemas y están funcionando de manera correcta y no se han detectado salidas de datos. El organismo mantiene bajo observación todos sus sistemas.

🚨Cyberattack Alert ‼️

🇪🇸Spain – Agencia Tributaria (AEAT)

Trinity hacking group claims to have breached Agencia Tributaria AEAT.

According to the post, 560 GB of data were exfiltrated.

Ransom deadline: 31st Dec 24. pic.twitter.com/HJEyYSzAor

— HackManac (@H4ckManac) December 1, 2024