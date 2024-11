Hacienda está multando con 600.000 euros a los que hagan esto con la carta del miedo

La famosa carta del miedo de Hacienda puede llegar a cualquier autónomo, esta administración no duda en enviarlas y en multar con hasta 600.000 euros a los que hacen esto. Estar al corriente de las obligaciones fiscales es algo que todo autónomo debe hacer, una condición que no es nada fácil en este país, uno de los que más se paga por poder trabajar. Un precio que debemos conocer y que quizás hasta ahora no teníamos en cuenta, siendo uno de los que realmente puede convertirse en algo esencial.

La Agencia Tributaria no duda en dar una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en la manera de poder afrontarlo. Una situación cambiante que puede convertirse en una nueva realidad en muchos sentidos, siendo uno de los que puede darnos más o menos alegrías recurrentes. Un cambio para el que quizás no estamos del todo preparados es estar pendientes de esta presión que ejercen los organismos para cumplir con una amplia gama de obligaciones que no sólo son financieras.

La carta del miedo todo el mundo la puede recibir

Las personas autónomas deben estar pendientes de una y mil obligaciones y cambios a lo largo de su vida. Es decir, que, aunque puedan hacerlo muy bien, es importante tener un buen asesor o estar pendientes del buzón y las notificaciones para no tener ninguna sorpresa.

Podemos enfrentarnos a una serie de componentes que realmente podrían hacer realidad unos cambios para los que quizás no estamos preparados. Saber qué hacer con una carta que realmente puede cambiarlo todo, es esencial, pero, sobre todo, debemos tener en cuenta que estamos ante un elemento que puede ser fundamental.

Tocará estar pendientes de algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos ni pensado, ni imaginado. En una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos hagan reflexionar ante una Hacienda que puede darnos más de una sorpresa.

Antes que nada, que tires la carta o que no le hagas caso, debes tener en cuenta las sanciones y todo lo que pasa con Hacienda, a la hora de descubrir la manera de realizar trámites, pero sobre todo de responder a esta administración.

Hacienda te puede multar con hasta 600.000 euros

Hay una serie de casos que debes conocer y que pueden implicar una multa directamente. Aunque puede ser un despiste, recibir la notificación o la carta y no hacerle caso, pensando que quizás no se darán cuenta. No es así, es más, aunque sólo sea una carta que implique una actualización de datos, no responder es una falta grave, igual que estos casos:

No proporcionar acceso a documentos, registros, archivos u otros datos de importancia fiscal.

No responder a un requerimiento debidamente notificado.

Incomparecencia injustificada en las citaciones de la Administración tributaria.

Impedir la entrada o permanencia de funcionarios en instalaciones relacionadas con obligaciones tributarias.

Coaccionar a los funcionarios de la Administración tributaria.

Dependiendo del tipo de falta y de la reincidencia, automáticamente ya se tendrá que pagar una multa fija. Siguiendo con la web de Hacienda:

Multa fija inicial de 150 euros por no atender un requerimiento.

Multa de 300 y 600 euros en caso de reincidencia.

Pero, es más, demorarse o no entregar los documentos requeridos pueden suponer una multa que va en aumento.

300 euros en el primer requerimiento.

1.500 euros en el segundo.

Hasta el 2% de la cifra de negocios en el tercer incumplimiento, con multas entre 10.000 y 400.000 euros en función del alcance de la omisión informativa y el porcentaje de operaciones afectadas.

Llegando hasta los 600.000 euros en caso de incumplimiento reiterado que llegue, es decir, aumentando a un 3% la cifra de negocios. En caso de que no fuera la carta, sino durante el proceso de inspección cuando se bloqueará el acceso a los funcionarios, la multa puede ser mayor.

Para contribuyentes sin actividad económica, se aplican multas de entre 1.000 y 100.000 euros en función del número de requerimientos incumplidos y el importe de las operaciones omitidas.

Para contribuyentes con actividad económica, las sanciones se establecen entre 20.000 y 600.000 euros o hasta el 2% de la cifra de negocios para casos de obstrucción en el acceso a información y documentos contables.

Por lo que, tocará estar muy pendientes de las cartas y las comunicaciones con Hacienda, facilitando al máximo esta forma de comunicarse que puede acabar siendo la que nos haga reaccionar a tiempo. Un extra de atención que hay que tener en cuenta cuando se recibe cualquier comunicación, asesorarse bien y contar con buenos profesionales para poder realizar este tipo de trámites.