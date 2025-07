Hacienda confirma el cambio histórico que afecta a millones de Españoles: lo tienes que saber

La Agencia Tributaria ha confirmado una modificación que podría suponer un antes y un después para muchos. A partir de la próxima campaña de la Renta, tanto pensionistas como parados que perciban ingresos equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) estarán obligados a presentar la declaración del IRPF. Esto representa un cambio importante con lo que venía siendo la norma hasta ahora, donde estos perfiles quedaban exentos de tributar sus ingresos a Hacienda, si no superaban ciertos límites.

El cambio forma parte de una enmienda incluida en el Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos a motor. Y aunque se trata de un ajuste que ya se intentó en años anteriores (sin éxito, debido a la presión de otras carteras ministeriales como Trabajo), esta vez parece que se llevará a cabo de forma definitiva. El resultado es claro: millones de ciudadanos que antes no tenían que preocuparse por el trámite de la renta, ahora tendrán que incluirlo y no olvidarse de hacerla.

Hacienda confirma el cambio histórico que afecta a millones

A partir de la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, los ciudadanos que estén cobrando prestaciones por jubilación o subsidios por desempleo y cuyos ingresos estén en la línea del SMI estarán obligados a presentar la declaración. Hasta ahora, estos colectivos solían estar exentos si no superaban un umbral determinado de ingresos anuales. Sin embargo, con esta nueva normativa, esa exención desaparece por completo.

Este cambio no sólo implica una obligación de presentar el trámite. Significa también que Hacienda empezará a aplicar retenciones mensuales a estas rentas, adelantando de forma sistemática parte del impuesto a lo largo del año. Aunque más adelante, en la campaña de la Renta, los afectados podrán regularizar su situación y optar a una devolución, esto no elimina el hecho de que durante varios meses tendrán que convivir con una merma en sus ingresos netos.

Un intento que se frenó en 2024 y que ahora sigue adelante

En realidad, esta modificación ya se había planteado para la campaña de 2024. Sin embargo, en aquel momento, la presión ejercida desde el Ministerio de Trabajo logró que Hacienda diera marcha atrás y mantuviera la exención para pensionistas y desempleados. Fue una decisión que se tomó sobre la marcha, casi como un parche, ante el descontento generalizado y la preocupación por el impacto que la medida tendría sobre los más vulnerables.

Pero ahora, la historia cambia. El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ha decidido retomar la iniciativa, y esta vez con todas las garantías para que se implemente. La fórmula utilizada es distinta, más sutil, pero con un efecto igual de contundente: quienes no tengan una relación laboral efectiva no podrán beneficiarse de las deducciones automáticas. Sólo aquellos trabajadores por cuenta ajena (en activo) verán compensadas sus retenciones. Los demás, aunque cobren lo mismo o incluso menos, tendrán que tributar igualmente.

Una carga añadida para quienes menos tienen

Este nuevo escenario supone una presión añadida para muchos ciudadanos que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes. En concreto, la medida afecta de lleno a las personas que perciben el salario mínimo a través de prestaciones no contributivas, subsidios o pensiones. La diferencia entre tener que presentar o no la declaración no es meramente administrativa. Supone, sobre todo, una reducción del ingreso mensual por la vía de las retenciones, y una obligación de gestionar trámites que, en muchos casos, resultan complejos o requieren asistencia profesional.

Además, aunque la declaración de la Renta permitirá recuperar esas cantidades en caso de que corresponda, la devolución no es inmediata. Los afectados tendrán que esperar a la campaña de primavera de 2026 para ajustar cuentas con Hacienda. Hasta entonces, estarán financiando al Estado con parte de su ya ajustado presupuesto mensual.

Mutualistas: otra modificación clave en marcha

En paralelo a este gran cambio, la Agencia Tributaria ha introducido otra modificación relevante que afecta al colectivo de los mutualistas. Se trata de una ampliación del plazo para solicitar la devolución del IRPF que les corresponde. Esta prórroga se produce como consecuencia del retraso en la aprobación de la nueva Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la misma normativa donde se ha incluido la enmienda relativa a pensionistas y desempleados.

Gracias a esta ampliación, los mutualistas que aún no hayan solicitado la devolución podrán hacerlo más allá del 30 de junio de 2025, fecha inicialmente prevista como tope. Hacienda justifica esta decisión como un gesto de flexibilidad, dada la demora legislativa, y asegura que una vez aprobada la ley en este mes de julio, se habilitará el sistema para que estas devoluciones puedan realizarse en un solo pago. Es una buena noticia para quienes estaban pendientes del trámite, aunque también deja claro que los cambios fiscales no sólo afectan a unos pocos, sino que están alcanzando a cada vez más colectivos.