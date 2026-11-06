La guerra de Irán lastra los resultados de la matriz de Iberia: gana un 16% menos por el encarecimiento del combustible

La crisis energética derivada de la guerra en Irán está haciendo mella en los resultados de las grandes aerolíneas europeas. Como ya le sucediera a Ryannair y Lufthansa, hoy la matriz de Iberia (IAG) ha presentado unos resultados a la baja y que se explican principalmente por esta alza de costes en la compra de queroseno.

Entre enero y septiembre de este año, el grupo registró un beneficio después de impuestos de 2.264 millones de euros, un 16,2% menos que en el mismo periodo de 2025, según se lee en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como ya se ha avanzado, esto se debe al precio del combustible, que -según cálculos de la compañía- al final del año se habrá llevado por delante 8.900 millones en costes, una previsión que está 300 millones por encima de lo calculado en julio. Hasta septiembre, los gastos totales de explotación alcanzaron los 22.474 millones de euros (+5,5%), lastrado por los 6.400 millones de euros en gastos de combustible y derechos de emisión, cifra un 18,6% superior a la de 2025.

Los ingresos, que sumaron 25.808 millones de euros hasta septiembre (un 2,3% más), no fueron suficientes como para compensar estos costes, hecho que se desprende también del beneficio de explotación, que quedó en los 3.334 millones, un 15,2% menos.

Pese a todo, el grupo registró un sólido balance, con una deuda neta de 4.220 millones de euros hasta septiembre, por debajo de los 5.948 millones de euros de un año antes. «Estamos bien encaminados para alcanzar un margen de explotación antes de partidas excepcionales para el año completo de al menos el 12%, dentro de nuestro rango objetivo a través del ciclo, y proporcionar retornos adicionales a nuestros accionistas», ha valorado el consejero delegado de la firma, Luis Gallego.

Todas las aerolíneas del grupo –British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level– sufrieron la crisis de costes, aunque la política de coberturas de combustible del grupo, junto con las medidas adoptadas en materia de ingresos y costes, mitigó su efecto.

En cuanto a las aerolíneas españolas, Iberia registró un beneficio de explotación de 978 millones de euros entre enero y septiembre, un 9% menos que un año antes, mientras que Vueling alcanzó los 303 millones de euros de beneficio, un 17,4% menos. Según IAG, el mercado doméstico español ha sido «competitivo» y sus aerolíneas han obtenido resultados «relativamente buenos» gracias a sus sólidas posiciones en sus mercados principales. Así, Vueling aumentó su capacidad un 7,3% en sus mercados principales, mientras Iberia creció un 18% al derivar capacidad sin usar en Oriente Medio.

En el actual escenario, y aunque sigue esperando un sólido crecimiento de los ingresos -el 85% de las reservas previstas para el cuarto trimestre ya están garantizadas-, IAG ha señalado que la capacidad será ligeramente inferior al cierre del año con respecto a 2025. Por otro lado, la inversión en inmovilizado de 2026 será de 3.100 millones de euros. En este momento, IAG espera la entrega de 12 aviones en 2026, frente a los 16 indicados en los resultados semestrales, como consecuencia del retraso en la entrega de tres Boeing 737 a Vueling y de un Airbus A321neo a British Airways.

Con todo, la compañía ha aprobado el reparto de un dividendo bruto a cuenta de 0,053 euros por acción con cargo a los resultados financieros de 2026, lo que supone un aumento del 10,4% con respecto a 2025. Además, la intención del grupo es aumentar anualmente su dividendo total en línea con la inflación a largo plazo, abonándose aproximadamente la mitad como dividendo a cuenta y la otra mitad como dividendo complementario.