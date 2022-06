El Gobierno rogó a la desesperada a los camioneros frenar la huelga: «La economía está mal»

Tras los efectos que provocó la huelga de los camioneros de marzo en el conjunto de la economía, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dejar a un lado el discurso de calificar a la plataforma nacional en defensa del sector del transporte de «ultraderecha» a negociar mano a mano con el objetivo de evitar un nuevo paro en plenas vacaciones de verano. Tanto es así, que el portavoz del Ministerio de Transportes encargado de pilotar la negociación llamo en varias ocasiones para frenar la huelga argumentando que «la economía está mal».

Así lo han confirmado fuentes cercanas al proceso en conversaciones con este diario que han explicado que «tras la reunión celebrada en la sede del Ministerio el pasado 16 de junio, en la que después de tres horas no se alcanzó ninguna conclusión positiva, el Gobierno nos ha pedido antes de la celebración de la asamblea -en la que se votaba el paro de la actividad- a través de varias llamadas telefónicas sentarnos a negociar para evitar la huelga». «El argumento principal para evitarlo ha sido la puesta en marcha de nuevas medidas, pero también las graves consecuencias que podría tener en la economía», concretan.

«Nos llamaron y nos dijeron que el paro de la actividad de los transportistas iba a afectar a otros sectores como la agricultura, la ganadería, el comercio e, incluso, el turismo -en temporada alta- por la rotura de la cadena de suministros», aseguran. Una situación que amenazaba los efectos de las medidas del Gobierno para controlar el Índice de Precios al Consumo (IPC) por el aumento de la oferta frente a la demanda.

El Gobierno presume

Concretamente, las citadas fuentes aseguran que desde el Ministerio de Transportes confesaron que «la economía ya estaba muy mal», pese a la campaña constante del Ejecutivo de Pedro Sánchez de vender la recuperación de los niveles previos al impacto de la pandemia.

De hecho, este mismo lunes, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que España tendrá un «fuerte crecimiento económico» este año a pesar de la inflación desbocada y los efectos derivados de la guerra en Ucrania. Unas previsiones que ya no se creen ni desde su propio Gobierno.

¿Habrá paro en agosto?

Los transportistas no se fían de las palabras del Gobierno y no descartan retomar los paros en el corto plazo si desde el Ministerio no cumplen con lo pactado, que se ha comprometido a presentar el texto final de la ley de la cadena alimentaria antes del 31 de julio. Lo que no queda claro es si plataforma va a formar parte activa de la negociación o simplemente se le van a comunicar las novedades en la norma.