El Gobierno lo confirma: la ayuda de 600 euros por hijo que pueden solicitar estas familias en España y requisitos

Este 2026 las ayudas a las familias vuelven a cobrar importancia, sobre todo porque en muchas casas todavía cuesta llegar a final de mes, y más en la situación actual en la que estamos con precios que vuelven a subir o una cesta de la compra que no ha acabado de rebajarse desde hace mucho tiempo. Además, tener hijos supone un gasto constante y, tal y como están los precios, cualquier ayuda acaba notándose en el día a día.

Entre esas ayudas está la conocida prestación por hijo a cargo, que ronda los 600 euros anuales. No es una ayuda nueva, pero sigue generando dudas, sobre todo porque no todo el mundo puede acceder a ella como antes. De hecho, hay un detalle que cambia bastante las cosas este año, y es que esta ayuda no se puede pedir de nuevas. De este modo, debemos tener claro que sólo la mantienen quienes ya la tenían reconocida antes de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital y que siguen cumpliendo los requisitos. Es decir, más que una ayuda abierta, es una prestación que continúa para un grupo concreto de familias.

La ayuda de 600 euros por hijo que pueden solicitar estas familias

La cifra base se sitúa en 588 euros al año por cada hijo menor de 18 años, lo que equivale a unos 49 euros al mes. Es una cantidad que no resuelve la economía de una familia, pero sí puede ayudar a cubrir gastos habituales, como la compra, el material escolar o parte de los suministros.

En los casos más ajustados económicamente, esa cantidad puede subir ligeramente. La prestación puede alcanzar los 637,92 euros anuales por hijo si se cumplen determinadas condiciones de ingresos. Es decir, hay un pequeño margen en función de la situación de cada hogar. No es una ayuda especialmente elevada, pero sí constante. Y ahí está una de sus claves: es un ingreso regular que, aunque sea modesto, suma mes a mes.

Quién puede seguir cobrando esta ayuda en 2026

Aquí es donde está el punto más importante, dado que como hemos avanzado, esta prestación ya no admite nuevas solicitudes. Sólo pueden seguir cobrándola las familias que ya la tenían reconocida antes de que entrara en vigor el Ingreso Mínimo Vital.

Además, hay que seguir cumpliendo los requisitos económicos. El límite general de ingresos se sitúa en 15.356 euros al año por hogar. En el caso de familias numerosas, ese tope sube hasta los 23.109 euros, con incrementos a partir del cuarto hijo. Esto hace que el número de beneficiarios esté bastante limitado. No es una ayuda a la que uno pueda acceder ahora por primera vez, sino más bien una prestación que se mantiene para quienes ya estaban dentro del sistema.

Cómo encaja ahora el Ingreso Mínimo Vital

Con el paso del tiempo, el Ingreso Mínimo Vital ha ido ganando terreno dentro del sistema de ayudas. No fue un cambio de un día para otro, pero sí ha ido desplazando poco a poco a otras prestaciones que antes tenían más peso.

Hoy en día llega a más de 2,4 millones de personas en España, repartidas en unos 800.000 hogares. Está pensado tanto para personas que viven solas como para familias con hijos, siempre que los ingresos no alcancen para cubrir lo básico. En cuanto a las cuantías, no hay una cifra fija para todos. Una persona sola puede recibir alrededor de 733 euros al mes, pero esa cantidad aumenta según el número de miembros en la unidad familiar. Al final, todo depende de cada situación concreta.

El complemento por hijo dentro del IMV

Pero junto a esa ayuda principal, existe un complemento específico para familias con menores, que es el que en muchos casos marca la diferencia mes a mes. Las cantidades cambian según la edad de los hijos. Para los más pequeños, menores de tres años, se sitúa en 115 euros mensuales. A partir de ahí, baja a 80,50 euros entre los tres y los seis años, y a 57,50 euros hasta los 18. Este complemento sigue activo y se puede solicitar junto al IMV, por lo que se ha convertido en otra de las ayudas más habituales para familias con hijos.

En definitiva y si se mira el conjunto, el sistema no es el mismo que hace unos años ya que aunque la ayuda de unos 600 euros por hijo sigue existiendo, queda claro que ya no está abierta a todo el mundo como antes. Eso sí, se mantiene para aquellas personas que ya la tenían reconocida, pero no se admiten nuevas solicitudes. En la práctica, entonces, el peso ha pasado al Ingreso Mínimo Vital y a sus complementos, que son ahora la vía principal de apoyo para muchas familias que no llegan a final de mes. Por eso, más que una ayuda nueva, lo que hay es una continuidad con condiciones bastante concretas. Y ahí está la clave: saber quién puede seguir cobrándola y quién, directamente, ya no entra.