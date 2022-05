El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha instado este martes a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo a evaluar si las pensiones deben subir conforme al IPC ante el problema que genera esta medida para la deuda pública española y los costes del Estado. En declaraciones a la prensa durante su asistencia al Foro Medcap 2022, Garamendi respondía así al ser preguntado por las advertencias de Bruselas de que vincular las pensiones a la inflación disparará el gasto público.

Garamendi ha subrayado que «el tema de pensiones no sólo se arregla subiendo cotizaciones», que es un tema «muy serio y muy importante» que debería ser objeto de un Pacto de Estado, y que hay que hacer estudios actuariales para ver lo que supone una medida como vincular las pensiones al IPC.

«Hay una cosa que se llama Pacto de Toledo y hay que ver cuántos años tenemos que cotizar, cuándo nos jubilamos, cuál es en este momento la tasa de mortalidad en España y lo que Bruselas está diciendo es que hay que sentarse y verlo de una forma seria. Hay que dejarse de elecciones y sentarnos a ver cómo arreglamos temas muy serios de este país», ha defendido.

Aunque el Pacto de Toledo ya incluyó en sus recomendaciones la subida de las pensiones con el IPC, medida que se contempló en la reforma de pensiones en vigor y que contó con el aval de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, el dirigente empresarial ha señalado que el Pacto de Toledo «tendrá que volver a sentarse» para evaluar esta cuestión. De lo contrario, ha dicho, se generaría un problema en España respecto a la deuda pública y los costes para el Estado.

«Hay una gente que es responsable, que es el Parlamento español, son los grupos políticos, es el Pacto de Toledo. Hay un comentario de la UE

que está diciendo con toda claridad que hay que mirarlo y no vale poner

parches y decir lo hago de esta manera o lo hago de otra, tengo elecciones pasado mañana, no las tengo», ha aseverado. «Y lo digo en general, no estoy diciendo si este partido o el otro. Se tienen q sentar y decidir. Hay q hacer un buen estudio actuarial y evaluar exactamente cómo se arregla este problema», ha añadido.

Deflactar el IRPF

Por otro lado, respecto a la reunión que mantuvieron ayer Gobierno y agentes sociales para analizar las razones por las que hay 109.000 vacantes laborales que no se cubren en España, Garamendi ha indicado que este problema «tiene mucho que ver» con la formación y, en este sentido, ha celebrado el gran acuerdo que se alcanzó para reformar la formación profesional. Preguntado por el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que deflactará los tramos autonómicos del IRPF para contrarrestar los efectos fiscales de la subida de los precios y los salarios derivados de la actual coyuntura económica, Garamendi ha asegurado que la parece una medida «muy interesante».