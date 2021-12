En España mueren al año, de media, alrededor de 400.000 personas, exceptuando el año pasado en el que se rozaron las 500.000 defunciones como consecuencia de la pandemia. Por otro lado, más de la mitad de la población no dispone de un seguro de decesos, por lo que llegado el momento de una defunción, la familia tiene que escoger y contratar a una de las más de 1.100 empresas funerarias del país. Una dura travesía que con la startup Funos es mucho más sencilla y barata.

Antes de crear el ‘rastreator’ de los servicios funerarios, Marc Vallhonesta fundó Partyo, un marketplace de fiestas infantiles y familiares. A pesar de que el negocio iba creciendo mucho, tuvo que cerrarlo debido al Covid-19. Así que la pandemia hizo reinventarse al fundador, y renacer de las cenizas, pasando de un evento vital como es un cumpleaños, a otro evento vital tan diferente como es una defunción.

Durante su etapa de crecimiento, Partyo fue acelerada en Founder Institute, y allí otro emprendedor presentó un marketplace de funerarias, que finalmente se desestimó. «La idea me gustó mucho, pero creía que la manera cómo abordaba la solución, no iba a funcionar. Así que cuando cerré Partyo, investigué qué sectores no estaban afectados por la pandemia, y me acordé del proyecto del sector funerario. Seguidamente, me puse a investigar sobre este sector, y entendí que existía un problema que solucionar: la información asimétrica entre cliente y funeraria» afirma el fundador y CEO de la startup, Marc Vallhonesta.

Sabiendo que el sector funerario estaba muy poco digitalizado, pensó en soluciones que ayudaran a la digitalización del sector. Así que dio con la idea del comparador, la mejor manera de ayudar a los usuarios a informarse, a la vez que ayudaba a las funerarias a conseguir clientes. Pero, ¿cómo funciona esta startup? Funos es un rastreador de funerarias. Funciona como cualquier otro comparador de precios en otros sectores, como los seguros. El usuario rellena un cuestionario con el tipo de servicio que necesita, y la plataforma le presenta la comparativa de precios para el servicio que ha escogido.

Entonces el cliente tiene la opción de ponerse en contacto con la funeraria que escoja, o pedir que la funeraria le contacte. A partir de ahí, se ponen en contacto el cliente y un asesor comercial de la funeraria, que le explica todos los servicios al detalle, le confecciona un presupuesto a medida, y termina la contratación directamente con la funeraria. «En Funos no intermediamos en la contratación ni el pago, que se hace directamente con la funeraria, solo ayudamos al usuario a encontrar la mejor opción para sus deseos y necesidades» apostilla Vallhonesta.

Entre sus objetivos para 2022, Funos espera acercarse a las 50.000 comparaciones, e intermediar en la contratación de casi 10 millones de euros de servicios funerarios. En la actualidad, ofrece la comparativa en las cinco principales ciudades de Cataluña donde existe un mínimo de dos funerarias. En los próximos meses lanzarán su servicio en el resto de principales ciudades españolas, entre ellas Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao. Durante 2022 irrumpirá en más ciudades en España.

Posteriormente, Funos pretende internacionalizar nuestra solución. El problema de la falta de información es exactamente el mismo en todos los países de nuestro entorno, y el nivel de digitalización del sector es bajo en todos sitios. Así que la solución que ofrece Funos encaja en la mayoría de Europa. Además de crecer geográficamente, la startup también quiere ampliar su oferta de servicios. Por eso, también queremos ofrecer seguros de decesos como alternativa para aquellas personas que están planificando un funeral a futuro y no lo necesitan inmediatamente.