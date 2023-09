La fruta que nadie conoce en España tiene 50 veces más vitamina C que la naranja y es más sana

¿Te imaginas una fruta que tenga 50 veces más vitamina C que la naranja, que sea rica en antioxidantes, que proteja el hígado, que mejore el estado de ánimo y que prevenga el envejecimiento? Pues existe y se trata de un fruto del tamaño de una uva, de color morado y pulpa amarilla, que crece en la selva amazónica de Perú, Brasil, Colombia y Bolivia. Aunque es muy popular en estos países, en España es prácticamente desconocida de modo que vamos a desvelarte a continuación, qué fruta es y cuáles son todas sus propiedades.

La fruta con más vitamina C que la naranja

El camu camu (Myrciaria dubia) es esa fruta que tiene más vitamina C que la naranja y que todavía es bastante desconocida en España. Se trata de un arbusto que se desarrolla en los suelos aluviales inundados durante la época de lluvias. Sus frutos se cosechan entre los meses de noviembre y marzo, cuando alcanzan su madurez óptima. Debido a su sabor ácido y astringente, no se consumen frescos, sino que se procesan para obtener zumos, mermeladas, helados o polvos liofilizados.

El principal atractivo del camu camu es su extraordinario contenido en vitamina C. Según datos del Ministerio de Agricultura de Perú, esta fruta aporta 2.145 mg de vitamina C por cada 100 g de pulpa, lo que supone 60 veces más que las naranjas, que tienen unos 35 mg por cada 100 g. La vitamina C es un nutriente esencial para el organismo, ya que interviene en la formación de colágeno, huesos, dientes y glóbulos rojos. Además, tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio e inmunomodulador, lo que ayuda a prevenir y combatir las infecciones, el estrés oxidativo y las enfermedades crónicas.

Las otras propiedades del camu camu

Pero el camu camu no solo destaca por su vitamina C. También contiene otros fitoquímicos beneficiosos para la salud, como bioflavonoides, carotenoides y taninos. Estos compuestos tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antivirales y antibacterianas. Entre ellos destacan las antocianinas, responsables del color morado del fruto y de su capacidad para proteger la salud ocular y cerebral. También contiene aminoácidos esenciales como la serina, la valina y la leucina, que participan en la síntesis de proteínas y neurotransmisores.

Además de su valor nutricional, el camu camu tiene múltiples aplicaciones terapéuticas. Se ha demostrado que puede mejorar el estado de ánimo y combatir la depresión al estimular la producción de serotonina, la hormona de la felicidad. También puede prevenir y tratar enfermedades hepáticas como la cirrosis gracias a un componente llamado 1-metilmalato. Asimismo, puede cuidar las mucosas y las encías al prevenir las infecciones e inflamaciones. Por último, puede retrasar el envejecimiento celular al reducir la inflamación y el daño oxidativo.

Cómo tomar camu camu

El camu camu se puede encontrar en España en forma de polvo liofilizado o en cápsulas. Se recomienda consumirlo con moderación, ya que un exceso de vitamina C puede causar diarrea, náuseas o cálculos renales. Lo ideal es tomar entre 1 y 3 g al día disueltos en agua o zumo o añadidos a batidos, yogures o postres. Así podrás disfrutar de los beneficios de esta fruta exótica sin riesgos para tu salud.