Francia dice poder «confirmar» que Irán estuvo detrás del ciberataque que saboteó la refrigeración de 700 supermercados

La Justicia francesa cree que Irán está detrás del ciberataque masivo que sufrieron varias cadenas de supermercados del país vecino el mes pasado, en una acción sin precedentes y que dejó pérdidas millonarias.

Tras varias semanas de pesquisas, Francia ha llegado a una conclusión que parece clara. O al menos, así lo ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Jean-Noël Barrot, en declaraciones a los medios este lunes. «Puedo confirmar que la responsabilidad de este ataque recae en la Guardia Revolucionaria de Irán», ha declarado declaró Barrot antes de advertir de que impondrán «sanciones a nivel europeo contra los responsables».

Barrot ha precisado que son 700 los centros que se vieron afectados por el ciberataque, sobre el que en este momento hay abierta una investigación por parte de la Fiscalía francesa.

Lo que sucedió durante la noche del once al doce de octubre fue sin duda una de las acciones de guerra híbrida más insólitas que se recuerda. Aprovechando la ventana de tiempo en que las tiendas estaban vacías, los hackers accedieron al sistema de control a distancia de los mecanismos de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido, poniendo las neveras a 50 grados.

El ataque, que también se produjo de manera puntual en locales de Bélgica y Países Bajos, derivó en pérdidas millonarias a lo largo y ancho del país y puso en cuestión la seguridad del abastecimiento de alimentos en toda la UE.