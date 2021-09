Nuevo fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez. Un 90% de los autónomos no han solicitado las ayudas directas de apoyo a las empresas afectadas por la pandemia de Covid-19, según los datos publicados este miércoles en el Barómetro de Situación de Autónomos del mes de septiembre, elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). ¿El principal motivo? Las complejas condiciones que ha impuesto el Ejecutivo para acceder a los fondos y los «elevadísimos» tramites burocráticos que impone la administración.

En concreto, un 87,4% de los autónomos encuestados asegura no haber solicitado la ayuda. Preguntados a estos autónomos el motivo por el que no lo han hecho, uno de cada cuatro, el 27,3% señala no tener gastos para justificarlos. El 17,4% señala no estar en el listado de actividades con derecho a ayudas y el 17,2% afirma que su actividad no ha caído más de un 30%. El 10,1% señala a los elevadísimos trámites burocráticos como el motivo principal para no solicitar las ayudas directas.

Un escenario que ha cambiado desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció, a bombo y platillo, que salía al rescate de los autónomos y las empresas con la puesta en marcha de un paquete de ayudas de 7.000 millones de euros.

Si en el último barómetro más de la mitad de los autónomos señalaban que cuando salieran las ayudas directas las iban a solicitar, las trabas que ponen para poder acceder a las mismas nos muestran una realidad muy distinta: únicamente el 9,7% de los autónomos encuestados afirman haber solicitado dinero de los fondos que puso a disposición el Gobierno.

Sin cobro de prestaciones

El 90,8% de los 1.354 autónomos que han participado en el barómetro de septiembre de ATA sostienen que actualmente no perciben ninguna de las medidas aprobadas por el Gobierno. Solo un 8,6% que asegura recibir las ayudas estatales y, de ellos, un 87,2% prevé solicitarla de nuevo si se prorrogan.

Las prestaciones por cese de actividad también marcan sus respuestas de cara a la actividad de los próximos meses de los trabajadores por cuenta propia. Así, el 34,2% de los que están cobrando esa prestación prevé darse de baja cuando concluya.

Para el 73,5% de los encuestados, este no es el momento de subir el salario mínimo vital (SMI), frente a un 12% que se mostró favorable a ese incremento salarial. Además, un 49,5% valora negativamente esa medida, ya que, según sus respuestas, no pueden permitirse subidas en costes salariales. El alza del SMI resulta indiferente para un 30,2%, que sostiene que el sueldo de sus trabajadores está por encima del SMI.

Caída de la facturación

Un 42,1% de los autónomos españoles encuestados en este Barómetro cree que su actividad se mantendrá estable hasta fin de año y un 12,4% prevé aumentarla. No obstante, un 33,8% de los encuestados augura una disminución de sus negocios y de su facturación.

Esa estabilidad se traslada también al empleo, ya que el 26,2% mantendrá a su plantilla y el 3,6% contratará trabajadores antes de que concluya el año. Solo un 10,8% prevé despedir empleados antes de diciembre.