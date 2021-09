La crisis del coronavirus continúa haciendo mella en los autónomos. En la actualidad, dos de cada tres trabajadores por cuenta propia, el 67,6%, no ha recuperado su actividad y por lo tanto el nivel de facturación previo a la pandemia. Una situación que podría provocar el cierre de 75.000 negocios cuando finalice su prestación. Por el contrario, 800.000 autónomos, el 30,3% afirma haber vuelto a la normalidad y tener una situación similar a la anterior a marzo de 2020.

Así lo desprende el ‘XII Barómetro de Situación de los Autónomos en Septiembre de 2021’ que se ha presentado este martes en una rueda de prensa telemática con la presencia de Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de los Trabajadores Autónomos (ATA).

«Como ya hemos dicho, hemos ido por detrás de la pandemia, no hemos sido capaces de anticiparnos. Las ayudas directas han sido un fracaso y no llegan a los autónomos. Lejos de apoyar y tomar medidas que ayuden a los autónomos a salir adelante, ahora nos castigan con la subida de la cuota de autónomos y del SMI», afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Frente a estos datos, del 67,6% de los autónomos que afirman no haber alcanzado la recuperación del negocio, el 54,9% afirma que la bajada de la facturación es aún superior al 50%, de los que el 19,8% afirma que a día de hoy aún registra una bajada del 75% del negocio si se compara con cifras anteriores a la pandemia.

Además, de ese 67,6% que no ha logrado recuperarse, prácticamente la mitad, el 47,5% no descarta tener que cerrar su negocio, incluso el 7,4% afirma que tendrá que cerrar. Por el contrario, el 49,5%, a pesar de no ha recuperado toda su actividad, afirma que no se plantea cerrar.

Uno de cada cuatro autónomos, el 24,8%, prevén que su negocio no se recuperará al menos hasta dentro de dos años, es decir, hasta 2023, de los que el 8,4% apunta a 2024 como el año en el que logrará recuperar su actividad a niveles prepandémicos. Por su parte, el 30,3% afirma ya haberse recuperado y el 2,6% considera que en el último trimestre del 2021 ya alcanzará niveles de facturación y trabajo previos a la crisis de la Covid-19.

Los autónomos suspenden las ayudas de Sánchez

Los autónomos suspenden este paquete de ayudas directas del Gobierno de Pedro Sánchez y lo valoran con un 2,8% sobre 10. Es más, tres de cada cuatro autónomos, el 74,71%, suspende las medidas, de los que el 46% les da la valoración más baja posible, un 1.

Si en el último barómetro, más de la mitad de los autónomos señalaban que cuando salieran las ayudas directas las iba a solicitar, las trabas que ponen para poder acceder a las mismas nos muestran una realidad muy distinta: únicamente el 9,7% de los autónomos encuestados afirman haber solicitado la ayuda. De ese 9,7% de los autónomos que han solicitado las ayudas directas, ocho de cada diez, el 81,3% consideran que se podrían haber reducido los trámites burocráticos.

Un amplísimo 87,4% de los autónomos encuestados asegura no haber solicitado la ayuda. Preguntados a estos autónomos el motivo por el que no lo han hecho, uno de cada cuatro, el 27,3% señala no tener gastos para justificarlos. El 17,4% señala no estar en el listado de actividades con derecho a ayudas y el 17,2% afirma que su actividad no ha caído más de un 30%. El 10,1% señala a los elevadísimos trámites burocráticos como el motivo principal para no solicitar las ayudas directas.