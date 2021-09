Nuevo rapapolvo a Pedro Sánchez por el subidón de los costes de la energía. El periódico económico de referencia en Reino Unido, Financial Times, ha alertado sobre el intervencionismo del Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos para reducir el impacto sobre los hogares y las empresas del precio de la luz en el mercado mayorista, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes de un «plan de choque» compuesto por ocho medidas.

«En España, los líderes políticos planean intervenir en el mercado eléctrico para proteger a los clientes de un aumento de los precios locales de la electricidad. Sus acciones podrían debilitar el incentivo para que las empresas de servicios públicos inviertan en energía verde», alerta en un artículo de opinión el diario inglés.

Además, recomienda al Gobierno británico que no siga el ejemplo de Pedro Sánchez para rebajar el precio de la electricidad a través de medidas generales, para todos los consumidores, y específicas, para las grandes eléctricas. «Los políticos británicos no deberían seguir su ejemplo», reza la columna de Financial Times.

No sólo eso. El diario británico también acusa a Sánchez de que la intervención del mercado eléctrico la realiza para complacer a sus votantes. «Los mercados de futuros apuntan a que los precios en España caerá a la mitad en el próximo año. Pero eso no es lo suficientemente pronto para el gobierno español, que quiere complacer a los votantes ahora».

El plan de Sánchez para no perder votos

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado este martes que las medidas aprobadas este martes para combatir las continuas subidas del precio de la luz permitirán rebajar la factura una media del 30% mensual hasta final de año.

Entre las medidas que más contribuirán a esta rebaja se encuentran la reducción del IVA al 10% -que el Gobierno descarta prorrogar para el gas-, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0,5% o la contribución esperada de 2.600 millones de euros por parte de las eléctricas procedente de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’.

«Estas medidas encajan bien con las acciones que el Gobierno lleva ejecutando desde junio de 2018. Estamos comprometidos con una sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y capaz de facilitar la democratización de los actores que participan en él», ha defendido la ministra, pese a las acusaciones de intervención en el mercado eléctrico.