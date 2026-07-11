La exclusiva Galería Canalejas de Madrid supera los cinco millones de euros de clientes de dudoso cobro

La exclusiva Galería Canalejas de Madrid, que incluye el centro comercial y el hotel Four Seasons de cinco estrellas, junto a la Puerta del Sol, se ha apuntado a cierre de 2025 casi 5,5 millones de euros de clientes de dudoso cobro. Los ingresos del conjunto del año ascendieron a 95 millones, mientras el beneficio neto fue de 3,2 millones, cifra muy superior a los 157.000 euros de 2024.

Posteriormente al cierre del ejercicio, en abril, los dos propietarios, OHLA y el fondo Mohari Hospitality, el vehículo inversor del millonario israelí Mark Scheinberg, alcanzaron un acuerdo para repartirse los activos, poniendo fin a su larga disputa.

En virtud de ese acuerdo, la constructora OHLA, controlada por los mexicanos hermanos Amodio, se queda con la gestión del centro comercial, mientras que su ex socio Mohari será el propietario del hotel de cinco estrellas.

El último ejercicio antes de ese acuerdo ha vuelto a generar problemas para la compañía por los clientes de cobro dudoso, pese a ser una galería con tiendas de lujo y un hotel de cinco estrellas.

En concreto, la compañía señala en su informe financiero de 2025 que a cierre del ejercicio los clientes de dudoso cobro ascienden a 5,4 millones de euros, cifra superior a los 4,7 millones de cierre de 2024.

Además, explica que la cuenta de deudores comerciales suma 3,7 millones de euros, que se corresponde «principalmente con las cuentas por cobrar derivadas de los clientes del hotel y galería, cuyos ingresos se han devengado y facturado en el marco de relaciones contractuales con agencias y operadores turísticos, así como arrendatarios de los locales de la galería comercial».

La firma de lujo, que ha cerrado su segundo año consecutivo de números negros —abrió sus puertas en junio de 2022—, ha cerrado 2025 con casi 1,5 millones en el apartado de Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones, donde la empresa registra las pérdidas por insolvencia de clientes, es decir, clientes que no han pagado ni van a pagar. La cifra es inferior a la de 2024, cuando ascendió a 1,85 millones, y a la de 2023 (-1,79 millones).

Pese a la mejora del beneficio neto en 2025, la realidad es que los ingresos de la compañía no terminan de despegar. El hotel de cinco estrellas facturó el ejercicio pasado 81,4 millones de euros, apenas cuatro millones de euros más que en 2024.

Por su parte, la galería comercial ha facturado el año pasado 12,5 millones, cifra ligeramente inferior a la de 2024, cuando ingresó 12,7 millones de euros. El hotel ha mejorado ligeramente, pero la galería comercial ha retrocedido en 2025 (la facturación de la galería comercial corresponde al arrendamiento de locales y almacenes a los inquilinos que explotan los mismos).

Y eso pese a que la Galería Canalejas continuó incorporando nuevas marcas, entre las que destacan Moncler, Maese Place y Sophie D’Agon. La firma espera para 2026 una evolución positiva, impulsada por la incorporación de nuevas firmas, el aumento de las visitas de público extranjero y la apertura de nuevos hoteles de lujo en la zona centro de Madrid.