Europa contra Conguitos: no es una marca exclusiva de Chocolates Lacasa pese a sus «anuncios míticos»

La mítica marca de ‘Conguitos’ de Chocolates Lacasa vuelve a ser atacada por uno de sus productos estrella: los cacahuetes con chocolate. En esta ocasión, el varapalo no procede de una ONG por considerarlos racistas, ni de una marca de calzado infantil; sino de un particular de Elche (Alicante) que, según el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), no actuó de mala fe al vender una amplia gama de productos, tales como jabones, perfumería, dentífricos, bisutería, paraguas, baúles o fustas.

El tribunal con sede en Luxemburgo ha confirmado este miércoles la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), que rechazó la solicitud de nulidad presentada por la mercantil maña contra Mariano Esquitino. El comerciante alicantino registró ‘Conguitos’ sus productos y la empresa de chocolates lo interpretó como un intento de aprovecharse del carácter distintivo o, incluso, del renombre de Conguitos.

No tiene «un renombre tan excepcional»

Según la EUIPO, Chocolates Lacasa Internacional no ha logrado probar que se trata de un «de un renombre tan excepcional como para llevar al público pertinente a asociar las marcas en pugna» en relación con «productos tan dispares como los protegidos por ambas marcas».

El TGUE tampoco entiende que hubiera «aprovechamiento indebido» o «menos cabo del carácter distintivo o del renombre de la marca», como tampoco entiende probada la mala fe. Chocolates Lacasa ha preferido no ofrecer declaraciones a OKDIARIO por el momento sobre el fallo del Tribunal europeo.