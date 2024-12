Estos son los jubilados que van a recibir el 100% de la pensión: la Seguridad Social lo ha confirmado

Este año 2025 llega con muchas novedades en lo que se refiere a las pensiones, ya sean de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares. El Gobierno confirmó el pasado lunes 23 de diciembre la revalorización de más de 12 millones de pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2025. A partir del 1 de enero también aumentan los requisitos exigidos para que los nuevos jubilados puedan cobrar el 100% de la pensión. En las próximas semanas será más difícil jubilarse en España.

Las pensiones subirán en unos días y esto beneficiará a los 9,3 millones de españoles que reciben una pensión contributiva de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares. Conforme a lo estipulado en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, la variación interanual del IPC entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 ha sido de un 2,8%. Así que ese será el porcentaje que suban las pensiones contributivas, siendo de entre 500 y 600 euros anuales dependiendo de la prestación. También subirá la pensión máxima hasta 3.267,60 euros al mes tras añadir 0,115 puntos porcentuales al 2,8%.

A partir del 1 de enero también subirá la pensión mínima, que lo hará entre un 6% y un 9,1% dependiendo de la edad y situación familiar de los beneficiarios. En 2025 también habrá un incremento del 9% de las pensiones no contributivas, que son las que reciben las personas que no llegan a 15 años de cotización y no tienen los recursos económicos suficientes. Estas pensiones son de jubilación o invalidez. Este mismo porcentaje también subirá el Ingreso Mínimo Vital, que es la renta mínima que reciben las personas que no tienen medios suficientes.

Los jubilados y el 100% de la pensión

La revalorización de todas las pensiones del sistema supone una buena noticia para los ciudadanos españoles, pero, para poder sostener esta inversión, desde el Gobierno en su día aprobaron endurecer las condiciones para que una persona en España pueda llegar a la edad de jubilación con la pensión íntegra. Conforme a lo estipulado el pasado 2011 en la reforma de las pensiones auspiciada por José Luis Rodríguez Zapatero, en este 2025 jubilarse en nuestro país será más difícil.

En 2025, para poder jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión, una persona tendrá que acreditar una cotización de 38 años y tres meses, lo que supone tres más que lo requerido en 2024. Los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar a los 66 años y ocho meses en el caso de que quieran cobrar la pensión íntegra. Dos meses más tendrán que esperar los que no cumplan la cotización mínima en 2026 y en 2027 se llegará a la cifra de 67 años para las personas que no lleguen a los 38 años y seis meses. La Ley General de la Seguridad Social también deja claro que sólo podrán cobrar el 100% de la pensión los que tengan un mínimo de 36 años y seis meses de cotización.

Esto hará que en los próximos años los jubilados tengan que tener más meses cotizados durante la vida laboral para acceder al 100% de la pensión. Sólo se podrá recibir la prestación íntegra si se cumple con los parámetros exigidos de cotización. La cuantía de la pensión correspondiente tendrá que ver con el sueldo del trabajador durante su trayectoria profesional y las bases de cotización en los últimos meses al hecho causante de la prestación.

El sistema de la Seguridad Social también permite a los trabajadores jubilarse antes de los 65 años con la jubilación anticipada voluntaria, con la que puedes adelantar la retirada hasta dos años antes cumpliendo una serie de penalizaciones. Esta va en función de los meses que quieras adelantar la jubilación y los años cotizados a la Seguridad Social.

Por su parte, la jubilación anticipada involuntaria permitirá al trabajador retirarse hasta cuatro años antes en caso de despido colectivo (ERE), despido objetivo o la extinción de un contrato por fuerza mayor. Para ello tendrá que acreditar 33 años de cotización, dos de los cuales tendrán que estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores a la solicitud. Esta opción también conlleva una serie de penalizaciones.