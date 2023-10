Estos jubilados no van a cobrar toda la paga extra de Navidad

Habrá algunos jubilados que no van a cobrar toda la paga extra de Navidad, aunque la hayan pagado con su trabajo año tras año. Muchos pensionistas ya empiezan a contar los días que faltan para poder tener en sus manos la ansiada paga de Navidad, aunque en esencia, quizás se acaben quedando sin ella algunos de ellos. Lo que no sabemos bien o quizás no queremos ver, es cómo funciona la paga extra de Navidad. Si te has jubilado hace poco o quieres saber qué vas a cobrar en esta paga doble, te interesa esto.

No van a cobrar toda la paga extra de Navidad estos jubilados

Estar jubilados para muchos es un trabajo más. Tienen la obligación de pasarlo bien, hacer actividades, quizás cuidar a los nietos, salir a disfrutar de su vida, ahora que no cambian su tiempo por dinero en ninguna empresa. Aunque este hecho quizás acabe siendo una especie de cortina de humo.

Como todas las empresas, estar jubilado supone que dependiendo del momento en el que se ha entrado a formar parte de ella, no se puede cobrar toda la paga doble. No tendría que ser así, porque en realidad no es un trabajo, por lo que no es que le persona no haya estado suficiente tiempo en la empresa. Lleva décadas pagando a la Seguridad Social.

Por lo que, es importante saber que si te has jubilado hace poco, no vas a cobrar toda la paga doble. No esperes que la administración te pague en función de los años que tú le has pagado a ella, sino que no lo hace. Estarás recibiendo este dinero, en función del tiempo que hace que te has jubilado. Quizás pensando en lo que te has ahorrado durante estos días.

Al final del recorrido lo que te interesa es saber qué es lo que vas a cobrar, con lo que necesitas tener una cantidad de antemano. No esperes que, si te has jubilado en junio, cobres la totalidad de la paga extra, sino que la Seguridad Social te dará una parte proporcional de los meses que llevas jubilado, es decir, cobrarás la mitad.

Son 14 pagas las que llegan durante los 12 meses, a los que se suman dos extras, una de verano y una de Navidad, para hacer frente a esos gastos que no dejan de llegar a todas las caas.