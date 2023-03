El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este jueves que le «hubiera gustado más» ampliar el periodo de cálculo de la pensión hasta los 30 años en lugar de hasta los 29 años que finalmente se han establecido en la reforma de pensiones como una de las dos opciones para determinar la cuantía de la prestación.

«Algunos partidos políticos nos pidieron que quitáramos un año y como no cambia mucho la fotografía, pues lo aceptamos. A mí 30 me hubiera gustado más, pero 29 no me genera ningún problema», ha apuntado Escrivá. El ministro, que afronta este jueves en el Congreso el debate de convalidación de la segunda pata de la reforma de pensiones, ha afirmado que espera obtener un «consenso muy amplio» para sacar adelante esta reforma en la Cámara Baja.

Preguntado por si esta última reforma de pensiones ha recibido el aval de Bruselas, Escrivá ha explicado que no de manera oficial, pues sólo podrá avalarla cuando España solicite el cuarto pago y evalúe entonces el cumplimiento de los hitos asociados al Plan de Recuperación. «Lo que ocurre es que, en este caso, la Comisión y nosotros hemos considerado conveniente trabajar durante dos meses por adelantado y tener un entendimiento entre las dos partes de lo que supone esta reforma. Por lo tanto, tengo la convicción al 100% de que cuando llegue el momento, la avalará», ha subrayado.