Las energéticas han reiterado este lunes durante la primera sesión de la Comisión de Investigación del apagón que Red Eléctrica (Redeia) no cumplió con su «responsabilidad» de «amortiguar las oscilaciones de tensión y mantener el suministro eléctrico de España» durante el cero eléctrico del pasado 28 de abril de 2025 y que «faltaron criterios de mayor prudencia» por parte de la compañía de Beatriz Corredor

Los principales directivos de las energéticas Endesa, Naturgy e Iberdrola han comparecido en el Congreso y en respuesta a las preguntas formuladas por los ponentes han señalado que hubo «un error de planificación operativa y falta de reacción» por parte de Redeia durante el apagón.

«Que habías señales previas al apagón es un hecho absolutamente incontrastable. El operador debía cumplir con su obligación legal de mantener el suministro y debería haber adoptado criterios de mayor prudencia. No se debe demonizar las renovables, pero tienen una limitación (…) Ante esas señales debió haberse considerado un mayor despacho de energía asíncrona», ha argumentado el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

Durante su intervención, el máximo responsable de Iberdrola ha llamado a «escuchar» más a los operadores de Red Eléctrica «para entender qué es lo que pasa día tras día». De hecho, en relación a los audios que han ido saliendo a la luz de la jornada del apagón ha destacado que dichas conversaciones «son ilustrativas de lo que estaba ocurriendo desde hace mucho tiempo».

En este sentido, Ruiz-Tagle ha pedido que la nueva comisión solicite «las 8.000 conversaciones y los 1.000 correos que aportó Red Eléctrica a la Justicia para tener un contexto».