Endesa X, la línea de negocio de servicios energéticos y movilidad eléctrica de Endesa, y Andamur, compañía especializada en ofrecer un servicio integral al transportista en sus rutas con presencia en 9 países europeos, han inaugurado hoy su primer espacio de recarga ultrarrápida de 1,4 MW de potencia total.

El área de servicio elegida para esta instalación es la de la Junquera, un importante nudo de afluencia de tráfico y una de las vías principales de acceso a nuestro país y al resto de Europa. Esto la convierte en un punto estratégico y, al aportar carga ultrarrápida en uno de los principales corredores de transporte el país, en este caso la AP7, se vuelve clave para posibilitar los viajes largos por carretera a los usuarios de vehículo eléctrico.

La potencia de estas instalaciones permite recargar en un tiempo estimado de entre 3 y 10 minutos la batería necesaria para recorrer 100km, dependiendo de la potencia de carga del vehículo eléctrico y el porcentaje de batería que tenga en el momento de la recarga.

El acto ha contado con la presencia del teniente de alcalde de la Junquera, Rafael Medinilla; la directora general de Endesa en Cataluña, Isabel Buesa; Miguel Ángel López, consejero delegado de Andamur y Manuel Muñoz, director de infraestructura pública de movilidad eléctrica de Endesa X.

Este nuevo hub de recarga, situado en el Área de Servicio Andamur la Junquera, muy próxima a la frontera con Francia, permitirá recargar hasta 8 vehículos de manera simultánea gracias a sus 4 estaciones de tecnología ultrarrápida (350 kW). Cada estación cuenta con dos conectores (dos mangueras) con el estándar europeo de carga CCS Combo.

Cualquier vehículo eléctrico que utilice este tipo de cargador podrá utilizar las nuevas instalaciones. Serán las propias características del coche las que determinen la potencia y, por tanto, la velocidad de recarga, a la que se pueden usar.

Para Manuel Muñoz Director del Plan de Infraestructura de Acceso Público de Endesa X, “seguimos trabajando para facilitar la movilidad eléctrica a todos los usuarios, ya no solo en las ciudades con toda la tipología de carga que hemos desplegado adaptada a todo tipo de usos en parkings, centros comerciales, restaurantes, hoteles, hospitales, etc; sino que apostamos igualmente por la recarga ultrarrápida en carretera que permita a los usuarios no tener dudas a la hora de hacer viajes de larga distancia. Esta instalación en la Junquera es un ejemplo claro de cómo adaptamos nuestro despliegue a las necesidades de cada ubicación y estamos encantados de la colaboración que tenemos con Andamur a este respecto.

Para Miguel Ángel López, consejero delegado de Andamur, “con la instalación de este hub de recarga ultrarrápida de 350kW de Endesa X en un lugar tan emblemático para nosotros como es Andamur la Junquera, cumplimos un nuevo hito con el que reforzamos nuestra visión. El compromiso de nuestra compañía con la innovación y el medio ambiente es uno de los pilares sobre los que se basa nuestra estrategia en los últimos años.

Además, contribuimos a que la experiencia del cliente de vehículo eléctrico sea cada vez más similar a la que puede tener un cliente de vehículo de convencional en nuestras Áreas de Servicio. En Andamur estamos especializados en el transporte profesional y en el vehículo pesado, y lo que hacemos con nuestro acuerdo con Endesa X es fomentar nuestra apuesta por la movilidad sostenible en nuestras Áreas de Servicio, poniendo en marcha las mejores instalaciones para ofrecérselas a también a los usuarios de vehículo eléctrico“.

Este nuevo espacio de recarga es el tercero que Endesa X instala en las Estaciones de servicio de Andamur, de un total de cinco previstos por el momento. Todos ellos están localizados estratégicamente a lo largo del país. La estación instalada en Andamur la Junquera forma parte del Proyecto AMBRA-Electrify Europe (2017-IT-TM-0110-W), financiado por el Programa de la Comisión Europea Connecting Europe Facility (CEF Transport) y por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

¿Cómo usar los cargadores?

En cuanto al proceso de recarga, la reserva, uso y pago del servicio se podrá realizar de forma ágil y sencilla a través de la app Juicepass de Endesa X. Los usuarios tan solo tienen que descargarse la app en su móvil y, con ella, podrán gestionar las recargas de su vehículo eléctrico directamente desde su teléfono (pagar, reservar con hasta con 15 minutos de antelación, etc.) y acceder además a tarifas adaptadas a todos los usuarios, contando con tarifas mensuales de recarga y de pago por uso, para pagar solo por lo que recargas.

La app está disponible en iOs y Android y el usuario se puede dar de alta directamente desde la cuenta de Facebook o Google, o facilitando un correo electrónico. Además, al registrarse, se puede disfrutar de condiciones económicas ventajosas en las recargas gracias a las tarifas de recarga existentes; y se puede crear su propia cuenta con sus preferencias y métodos de pago, lo que facilitará las sucesivas recargas. En cualquier caso, el proceso de registro para hacer uso de la aplicación es opcional y siempre se puede elegir hacer uso de la misma sin registro previo y pagar directamente con la tarjeta de crédito, siempre a través de la app.

Recargas por toda España

La red de recarga de Endesa X cuenta con casi 3.000 puntos de recarga de acceso público desplegados en ciudades, entornos rurales y carreteras. En este último entorno se han cubierto las principales vías, con más de 400 puntos de recarga ya operativos, gracias a acuerdos como el firmado con Andamur.

El objetivo de Endesa X es continuar instalando carga en todas las potencias, un plan de despliegue que tiene en cuenta todos los hábitos de uso de los clientes y por tanto potencias de carga. Así pues, Endesa X además de en carga ultrarrápida y rápida está invirtiendo en instalaciones en hospitales, hoteles, parking, cines, restaurantes, o centros comerciales, donde de la estancia media es superior a las dos horas. El desarrollo de la movilidad eléctrica es uno los pilares fundamentales dentro del plan estratégico de Endesa, presentado al mercado a finales del año pasado.

Andamur y la movilidad sostenible

El compromiso de Andamur con el medio ambiente y la movilidad sostenible es claro. Trabajan para dar a sus clientes la energía que necesitan ahora y en el futuro. Combustible tradicional, GNV y Electricidad son opciones que sus clientes pueden encontrar en algunas de sus Áreas de Servicio Multienergía.

Cabe destacar que son la primera empresa del sector que ha obtenido el Sello de la Huella de Carbono. Por otro lado, en su búsqueda por contar con nuevas formas de energía alternativas apuestan por el Hidrógeno Verde, siendo miembros fundadores de AHMUR, la Asociación Sectorial de Hidrógeno Verde de la Región de Murcia.