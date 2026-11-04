Sacyr registró en los nueve primeros meses de este año un beneficio neto de 116 millones de euros, lo que supone un avance del 87% con respecto al mismo período de 2025. El avance de las cuentas de la firma de servicios española (construcción y utilities) se debe a la consolidación de su rentabilidad: el margen bruto cerró en el período en el 29,4%.

La compañía incrementó su facturación durante el período un 11% hasta los 3.777 millones de euros. Las principales divisiones de la constructora crecen a cifras de doble dígito, destacando en especial Sacyr Agua, cuya facturación se dispara un 53% hasta los 323 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (ebitda) aumentó un 9% hasta los 1.111 millones de euros, destacando nuevamente la división de agua con un crecimiento del 19,7% hasta los 54 millones de euros.

En el campo de la construcción puro, Sacyr Ingeniería e Infraestructuras avanzó un 3% el volumen de su cartera hasta los 12.801 millones de euros. De estas, el 76% corresponden a concesiones del grupo.

Por geografías, el grupo tiene intención de avanzar sus posiciones de Norteamérica. En Estados Unidos, destaca su presencia en los proyectos de cuatro autopistas en la fachada atlántica: Carolina del Norte, Georgia, Tennessee y Virginia, junto al iniciado en Luisiana. En Canadá, destacan infraestructuras como el Hospital Windsor o el Museo de Ciencias de Ontario.

En el campo de la remuneración del accionista, Sacyr ha iniciado una política de script dividend, donde el titular de las acciones decide si prefiere recibir la retribución en efectivo mediante la venta de suscripciones u obtener más acciones. Además, la compañía ha aumentado la retribución con un dividendo en efectivo de 0,10 euros por acción, duplicando el valor de 2025.