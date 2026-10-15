El consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha afirmado que la demanda de crédito empresarial «continúa creciendo a buen ritmo» y que las expectativas son que la buena dinámica se mantenga en el futuro.

En la apertura del DAFO Barcelona 2027, Armengol ha dicho que, pese a las incertidumbres tecnológicas y geopolíticas, las empresas «tienen buenos fundamentales», un nivel de apalancamiento adecuado y un buen conocimiento de sus sectores y mercados.

Armengol ha celebrado que el tejido empresarial ha sido capaz de incorporar la incertidumbre actual y sumarla como una variable más en el proceso de toma de decisiones.

Ha añadido que impactos que hace unos años habrían paralizado la producción o nuevas inversiones, ahora se gestionan con una «gestión prudente» de los riesgos.

En este sentido, ha dicho que la economía española «se muestra especialmente resiliente», con un crecimiento sostenido por encima de buena parte de las principales economías europeas y mundiales.

La evolución del crédito empresarial encuentra respaldo en los últimos resultados publicados por la entidad. Banco Sabadell registró en el primer semestre un crecimiento interanual del 5,5% del crédito del grupo, mientras que en España la financiación a pymes y grandes empresas alcanzó unos 45.700 millones de euros, un 1,9% más que un año antes.

Además, la nueva producción de crédito a pymes y grandes empresas se disparó un 38% en el segundo trimestre respecto al primero, según los datos presentados por el banco en julio. La entidad también comunicó un incremento del 6,4% interanual de los recursos de clientes, hasta los 188.110 millones de euros.

Oportunidades de la IA en banca

Armengol ha asegurado que las nuevas tecnologías acelerarán la transformación de muchas industrias y que el consenso generalizado es que la inteligencia artificial (IA) tiene el potencial para tener un impacto real en la economía.

Ha admitido que la IA no está exenta de riesgos y que debe estar sujeta a un marco de control y una gobernanza «bien pensados», aunque ha llamado a aprovechar sus oportunidades.

El consejero delegado ha subrayado que la IA «cambiará la forma de relación con los clientes» y la manera como los clientes consumirán los productos y servicios en el mundo digital, y ha dicho que tiene el potencial de repensar los procesos internos y permitirá tomar mejores decisiones.

La apuesta de Sabadell por esta tecnología ya se ha traducido en aplicaciones concretas. El banco anunció el 9 de octubre que había completado su primer pago real ejecutado de extremo a extremo por un agente de IA, a través de Mastercard Agent Pay. La operación permitió iniciar y ejecutar una compra con una tarjeta de la entidad dentro de límites y autorizaciones previamente establecidos, mediante mecanismos de seguridad como la tokenización, las claves de acceso y la autenticación biométrica.

Armengol ha explicado que Banco Sabadell está apostando «decididamente» por invertir en tecnología e IA para continuar innovando, siendo fieles a los orígenes y la esencia del banco.

«Tenemos muy claro que la tecnología no sustituye nuestra forma de hacer banca», ha dicho, y ha añadido que la incorporan para ser más ágiles y anticiparse mejor a las necesidades de los clientes.