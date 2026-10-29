PharmaMar gana 8,7 millones hasta septiembre y eleva sus ingresos un 12%

El Grupo PharmaMar ha registrado un incremento del 12% de los ingresos totales durante los nueve primeros meses del año, alcanzando los 146,9 millones de euros. Los ingresos recurrentes, resultantes de sumar las ventas netas más los royalties recibidos de sus socios, crecieron el 30% alcanzando los 137,4 millones de euros.

A 30 de septiembre de 2026, las ventas netas aumentaron el 20,4% hasta los 75,1 millones de euros. Este crecimiento está impulsado por las ventas comerciales de Zepzelca® (lurbinectedina) en Europa tras el lanzamiento en Alemania y Austria en julio, que se suman a las ventas de Suiza donde ya se comercializaba desde el año anterior (en Suiza se registran ventas comerciales desde 2023).

En conjunto, las ventas en estos mercados ascendieron a 14,9 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 54,7% respecto del mismo período del año anterior. Por su parte, las ventas de materia prima registraron un crecimiento del 29,6% hasta los 24,6 millones de euros, gracias al buen comportamiento de la venta de materia prima de lurbinectedina que alcanzó los 11,2 millones de euros, aumentando un 60,8% con respecto al mismo período del año anterior.

A 30 de septiembre de 2026, los ingresos por royalties de oncología crecieron un 44,4% en comparación con el mismo período del año anterior hasta alcanzar los 62,4 millones de euros. Del total de royalties, 51,3 millones de euros corresponden a las ventas de Zepzelca® en EE. UU., que representan un crecimiento del 56% respecto del mismo período del ejercicio anterior. A este importe de royalties se suman aquellos procedentes de las ventas de trabectedina de nuestros socios en EE. UU. y Japón, por un total de 11,1 millones de euros.

Los ingresos no recurrentes ascendieron a 9,5 millones de euros a 30 de septiembre 2026, frente a los 25,3 millones de euros registrados a 30 de septiembre de 2025. Esta diferencia se explica principalmente porque los ingresos no recurrentes a septiembre de 2025 recogían la parte proporcional del pago de un “upfront” por importe de 21 millones de euros recibidos de Merck por la licencia de lurbinectedina en Japón.

En los nueve primeros meses de 2026, la inversión en I+D del grupo PharmaMar asciende a 72,1 millones de euros, frente a los 69,6 millones de euros registrados a 30 de septiembre de 2025.

Del total de la inversión en I+D, el segmento de oncología alcanzó los 68,6 M€ vs. 66,0 millones en septiembre de 2025. La inversión en el período aumenta el 3% respecto del ejercicio anterior, principalmente por la inversión en el ensayo de Fase III SaLuDo con lurbinectedina en combinación con doxorrubicina para el tratamiento de leiomiosarcoma en primera línea, cuyo reclutamiento finalizó en mayo de este año, junto con una mayor inversión en los compuestos PM54 y PM534 que se encuentran en fases más tempranas de desarrollo.

A 30 de septiembre de 2026, el EBITDA del Grupo PharmaMar alcanzó los 13,3 millones de euros frente a los 23,1 millones registrados en el mismo período del ejercicio anterior. La diferencia entre ambos períodos se explica tanto por el ingreso derivado del acuerdo de licencia de lurbinectedina para Japón como por la contabilización de 16,7 M€ correspondientes a parte de la subvención concedida a Sylentis en el marco del programa europeo IPCEI, ambos registrados en 2025.

Como resultado de todo ello, el Grupo PharmaMar registra un beneficio neto de 8,7 millones frente a los 15,3 millones registrados en los primeros nueves meses del año anterior, periodo en el que se contabilizaron 37,7 millones correspondientes a ingresos no recurrentes y subvenciones.

A 30 de septiembre de 2026, el saldo de caja y equivalentes e inversiones financieras del Grupo PharmaMar se incrementó en 9,1 millones de euros situándose en los 176,9 millones de euros. Por su parte, la deuda financiera total aumentó en 20,6 millones tras la suscripción en julio de un nuevo contrato de préstamo de 25,0 millones de euros. Así, la posición de caja neta al cierre del período se sitúa en 109,8 millones.

Los royalties registrados de Zepzelca (EE. UU.) correspondientes al tercer trimestre son una estimación, puesto que la información sobre las ventas realizadas por Jazz Pharmaceuticals no está disponible a la fecha de publicación de este informe. Si existe alguna divergencia ésta se corrige en el siguiente trimestre.