Moeve vende a Pertamina sus participaciones en activos de exploración y producción de la cuenca de Berkine (Argelia)

Moeve, a través de sus filiales íntegramente participadas Cepsa Algérie, S.L.U. y Cepsa (Rhourde El Rouni) ha acordado con PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP) el traspaso de la totalidad de las participaciones de Moeve en los siguientes yacimientos terrestres de hidrocarburos no operados, situados en la cuenca de Berkine:

Rhourde el Khrouf (RKF)

Bir el Msana (BMS)

Ourhoud (ORD)

La formalización de la transmisión de cada uno de los activos está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluidas las autorizaciones de las autoridades argelinas competentes.

PAEP es una filial de Pertamina Internasional EP (PIEP) que gestiona las operaciones e inversiones de exploración y producción de petróleo y gas de Pertamina en Argelia desde 2014. Desempeña un papel estratégico en el fortalecimiento del negocio internacional de exploración y producción de Pertamina y mantiene un compromiso con la creación de valor a largo plazo, especialmente en el sector energético argelino, mediante inversiones estratégicas junto con Sonatrach.

Moeve, ha afirmado, mantiene su compromiso de explorar oportunidades en Argelia mediante el desarrollo de energías renovables, hidrógeno verde y sus derivados, otras oportunidades vinculadas a la transición energética, así como posibilidades más amplias de cooperación industrial, petroquímica, química y comercial. Estos esfuerzos se apoyan en su larga colaboración con Sonatrach y en la ambición compartida de contribuir a los objetivos estratégicos, industriales y de descarbonización de ambas compañías.