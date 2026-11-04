Mapfre reafirma su compromiso con los corredores y acelera iniciativas para impulsar el crecimiento y la digitalización del negocio

Mapfre ha celebrado en Toledo el V Encuentro de Corredores Platino, un foro que ha servido para reforzar el compromiso de la aseguradora con este colectivo y presentar nuevas medidas destinadas a facilitar la actividad comercial, impulsando la digitalización y generando más oportunidades de negocio y crecimiento. El encuentro, inaugurado por el teniente de alcalde de Toledo, Jose Manuel Velasco Retamosa, reunió a más de 300 corredores.

La CEO de Mapfre Iberia, Elena Sanz, destacó el papel esencial que desempeñan los corredores acompañando a empresas, familias y clientes en sus decisiones aseguradoras. Además, reafirmó la voluntad de Mapfre por seguir siendo un socio de referencia y la compañía preferida por los corredores para trabajar, gracias a su solvencia, capacidad de servicio, conocimiento técnico y presencia territorial.

Durante su intervención, subrayó que la relación con la mediación profesional se sustenta en la cercanía y la escucha activa y defendió que la tecnología debe estar al servicio de las personas y contribuir a fortalecer el asesoramiento y la confianza que los corredores ofrecen a sus clientes. “La tecnología tiene que ayudarnos. Tiene que permitirnos ser más rápidos, utilizar mejor los datos, eliminar tareas que no aportan valor y dar un mejor servicio. Pero hay algo que la tecnología no puede sustituir: la confianza entre personas. Puede ayudarnos a construirla y puede facilitarnos las cosas. Pero no puede sustituirla”, subrayó.

Asimismo, insistió en que Mapfre pretende seguir construyendo con los corredores una relación de largo plazo, basada en la confianza y la colaboración. En la actualidad, más de 3.600 corredores trabajan con la compañía en España y cerca de 900.000 clientes de corredores están asegurados en Mapfre.

El CEO de Mapfre Vida, José Manuel Corral, fue el encargado de clausurar este encuentro, en el que destacó que la planificación financiera es uno de los ámbitos con mayor potencial. “Existe una enorme oportunidad de crecimiento en este ámbito, en el que cada vez más clientes necesitan asesoramiento para proteger su patrimonio, planificar su jubilación y gestionar mejor su ahorro. En Mapfre mantenemos una apuesta decidida por el negocio de planificación financiera, ámbito que estamos convencidos marcará el futuro de la mediación, “señaló.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Mapfre de acompañar a los corredores con iniciativas que aumenten su autonomía y mejoren su agilidad, generando un crecimiento sostenible y rentable, tanto para Mapfre como para ese colectivo.

Durante su intervención, Javier Oliveros, director comercial de Mapfre Iberia, destacó que el objetivo de la compañía es seguir facilitando la actividad de los corredores mediante soluciones que aporten valor real a su negocio. “Nuestro compromiso es seguir transformando las necesidades de los corredores en mejoras concretas. Cada avance en conectividad, digitalización, suscripción o servicio tiene sentido únicamente si contribuye a que seáis más eficientes, más competitivos y podáis ofrecer una mejor experiencia a vuestros clientes”, señaló.

Por su parte, Javier Solís, director de Red Territorial de Mapfre, destacó que el contexto actual abre una oportunidad sin precedentes para que los corredores amplíen su propuesta de valor más allá del aseguramiento tradicional, potenciando el negocio de vida y planificación financiera. “Nuestro objetivo es poner a disposición de los corredores las soluciones, herramientas y capacidades necesarias para que puedan liderar esa conversación y acompañar a sus clientes en todas las etapas de su vida financiera”, concluyó.

En este mismo sentido, Ignacio Sanz, director de negocio colectivo de Mapfre Vida, expuso las posibilidades que ofrece la previsión social empresarial no sólo como instrumento para ayudar a los trabajadores a ahorrar de cara a la jubilación, sino también como un mecanismo de fidelización.

Durante este encuentro se entregaron los galardones “Puentes”, un reconocimiento a labor de los corredores más destacados a lo largo del año. El ganador del puente Vida fue Globalfinanz Gestión y el del Puente No vida fue Burguete Brothers Correduría de Seguros.